اعزام کاروان سلامت جمعیت هلال احمر به روستای طولاب ایلام

غلامرضا علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح عام المنفعه و بشردوستانه کاروان سلامت با هدف ارائه خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و حمایتی با همکاری معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان و جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام، موسسه باور در روستای محروم طولاب بخش سیوان از توابع شهرستان ایلام اجرا شد.

وی بیان کرد: در این کاروان سلامت پزشک عمومی، مامایی، تکنسین داروخانه، مربی آموزشی و تیم سحر حضور داشتند و ۸۷ نفر از روستائیان از خدمات ویزیت و داروی رایگان بهره مند شدند.

وی ادامه داد: در اجرای این کاروان سلامت علاوه بر آموزش امداد و کمک‌های اولیه و ایجاد فضای دوستدار کودک، ۸۰ بسته معیشتی و بهداشتی در بین نیازمندان توزیع شد.