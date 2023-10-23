  1. استانها
  2. ایلام
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام خبر داد؛

اعزام کاروان سلامت جمعیت هلال احمر به روستای طولاب ایلام

اعزام کاروان سلامت جمعیت هلال احمر به روستای طولاب ایلام

ایلام-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از اعزام کاروان سلامت و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و حمایتی به مردم محروم روستای طولاب شهرستان ایلام خبر داد.

غلامرضا علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح عام المنفعه و بشردوستانه کاروان سلامت با هدف ارائه خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و حمایتی با همکاری معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان و جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام، موسسه باور در روستای محروم طولاب بخش سیوان از توابع شهرستان ایلام اجرا شد.

وی بیان کرد: در این کاروان سلامت پزشک عمومی، مامایی، تکنسین داروخانه، مربی آموزشی و تیم سحر حضور داشتند و ۸۷ نفر از روستائیان از خدمات ویزیت و داروی رایگان بهره مند شدند.

وی ادامه داد: در اجرای این کاروان سلامت علاوه بر آموزش امداد و کمک‌های اولیه و ایجاد فضای دوستدار کودک، ۸۰ بسته معیشتی و بهداشتی در بین نیازمندان توزیع شد.

کد مطلب 5919997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها