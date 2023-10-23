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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۲

مهر گزارش می‌دهد؛

هم‎نوایی بانوان گیلانی با دل‎های داغدیده مادران فلسطینی

هم‎نوایی بانوان گیلانی با دل‎های داغدیده مادران فلسطینی

رشت- مردم گیلان به ویژه گیل زنان با حضور در پیاده راه فرهنگی رشت گردهم آمدند تا حمایت قاطع خود از فلسطین را به نمایش بگذارند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: اینجا «۷» فقط یک عدد نیست ممکن است عمر یک قوم و ملتی باشد که در زیر ترکش خمپاره‌ها آرام و قرار ندارد و زندگی خود را با ترس، دلهره و اضطراب می‌گذراند، یا عمر نوزاد ۷ ماهه ای باشد که در زیر آتش خمپاره‌ها همچون گلی پرپر شود. یا کودک ۷ ساله‌ای که حالا می‌خواهد بعد از دوران طفولیت، به درس و مشقش برسد اما ناگهان «بمب فسفری» تمام مداد رنگی‌ها، دفتر مشق و کوله پشتی و کلاس درس نداشته‌اش را خاکستری می‌کند.

آری اینجا نوار «غزه» است جایی که چشم کور دنیا به راحتی ظلم و ستم روا شده در این سرزمین بی صدا را می بیند و گوش‌های خود را به کری زده و صدای مظلومیت ۷ دهه‌ای کودکان و مادران و مردم فلسطین و غزه را نمی‌شوند و بهتر است بگوییم که «نمی خواهند بشنوند». ۷ دهه (۷۰ سال) از عمر جنایت، غصب و غارت رژیم صهیونیستی در فلسطین و نوار غزه می‌گذرد و این نسل کشی‌ها در سکوت جامعه جهانی همچنان ادامه دارد.

حالا مردم گیلان به ویژه گیل زنان با حضور در شهرهای مختلف و پیاده راه فرهنگی رشت گردهم آمدند تا حمایت قاطع خود را از فلسطین، انزجار و نفرت از رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی را به نمایش بگذارد.

شیرزنان و کودکان گیلانی در حرکتی حماسی و به یادماندنی ضمن محکومیت جنایت بی شرمانه اسرائیل غاصب علیه مردم بی دفاع فلسطین و غزه، نسبت به خیزش جهانی برای نابودی رژیم جعلی و کودک کش اسرائیل تاکید کردند.

هم‎نواعی مادران گیلانی با دل‎های داغدیده مادران فلسطینی

نسل کشی آشکار در فلسطین

«زهره اسلام پور» یکی از بانوان رشتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظلم و ستم علیه مردم به ویژه کودکان و مادران فلسطینی دل هر فرد آزاده ای را به درد می‌آورد.

وی با اشاره به جنایت ۷ دهه‌ای اسرائیل در غزه و فلسطین افزود: اسرائیل باید به خاطر جنایت ۷۰ ساله در غزه محاکمه شود.

این شهروند رشتی با بیان اینکه جنگ و جنایت خواب و آسایش را از کودکان و مادران فلسطینی گرفته است، گفت: جنایت اسرائیل در غزه یک نسل کشی آشکار در تاریخ است که نباید نادیده گرفته شود.

اسلام پور با اشاره به خیزش جهانی علیه اسرائیل بیان کرد: آزادی فلسطین و غزه و حذف اسرائیل از کره خاکی به یک مطالبه جهانی تبدیل شود.

وی با اشاره به روحیه مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین در ۷ دهه گذشته افزود: مردم فلسطین با دست‌های خالی هم دست از مبارزه برنداشتند و با جان و دل از مرز و کیان خویش دفاع کردند.

این بانوی رشتی در حالی که به یاد مادران و کودکان فلسطینی اشک در چشمانش حلقه بسته بود، گفت: من مادر هستم و حال مادران فلسطینی که در پیش چشمانشان کودک دُردانه شأن پرپر می‌شود را می‌فهمم.

اسلام پور با بیان اینکه پاسخ ناله‌های مادران و کودکان غزه بمب و خمپاره نیست، اضافه کرد: آمده‌ایم تا بگوییم که «فلسطین تنها نیست» و همه مردم ایران و آزادی خواهان جهان در کنار مردم فلسطین و غزه هستند.

وی با انتقاد از سکوت رسانه‌های پرمدعای جهانی در قبال ماجرای فلسطین و غزه افزود: ما زنان و مادران گیلانی صدای رسای فلسطین هستیم و با صدای بلند فریاد می زنیم؛ «مرگ بر اسرائیل».

هم‎نواعی مادران گیلانی با دل‎های داغدیده مادران فلسطینی

لکه ننگ ۷۰ ساله تاریخ

«ستاره حسینی» یکی از بانوان رشتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظلم و جنایت اسرائیل علیه فلسطین در ۷ دهه گذشته به عنوان لکه ننگ تاریخ باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه تاریخ از جنایت علیه مردم غزه شرمسار است، به تشریح ابعاد گسترده «طوفان الاقصی» پرداخت و افزود: اسرائیل در گرداب مرگ دست و پا می‌زند و به مدد الهی و با حمایت مردم آزادی خواه جهان، این غده سرطانی از دنیا محو می‌شود.

این شهروند رشتی با اشاره به برپایی تجمعات مردمی مختلف در گیلان و کشور و حتی جهان در حمایت از فلسطین، اضافه کرد: بیداری اسلامی به آن سوی مرزها رسیده است و مردم آزادی خواه دنیا پایان جنایت اسرائیل علیه فلسطین را فریاد می‌زنند.

حسینی با بیان اینکه نگران اوضاع مادران و کودکان بی پناه غزه و فلسطین هستیم، گفت: مدعیان حقوق بشر عمق فاجعه و جنایت علیه مردم فلسطین را نمی‌بینند پس چرا سکوت اختیار کردند!؟

وی با بیان اینکه حامی سرسخت فلسطین هستیم و خواهیم ماند، افزود: مردم فلسطین خواستار حق قانونی خویش یعنی آزادی، رهایی و خروج رژیم جعلی اسرائیل از منطقه هستند و این خواسته تمام آزادی خواهان است.

رژیم صهیونیستی دشمن سرسخت اسلام و مسلمانان است

«اشرف جناتی» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در اجتماع حمایت از مادران و کودکان غزه و فلسطین در رشت اظهار کرد: حمایت گیلانی‌ها از مردم بی گناه غزه و فلسطین ستودنی است و این مسیر باید تا رهایی و آزادی فلسطین استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به هم ترازی مشرکان با یهودیان از منظر قرآن کریم افزود: یهودیان به صورت آشکارا و نهان با مؤمنان و مسلمانان در ستیزه و جنگ بودند و این مسیر از گذشته تاکنون ادامه دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به جنایت‌های یهودیان نسبت به مسلمانان در طول تاریخ بیان کرد: جنایت یهودیان و صهیونیسم علیه مردم غزه و فلسطین، مشت نمونه خروار است.

جناتی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی دشمن سرسخت اسلام و مسلمانان است، گفت: جنایات ۷ دهه‌ای صهیونیسم علیه فلسطین و غزه برای جهانیان آشکار و روشن است.

وی با بیان اینکه مردم فلسطین و غزه در قفس زندانی شدند، افزود: نسل کشی‌های بی رحمانه رژیم صهیونیستی دل تمام آزادی خواهان دنیا را به درد آورده است.

هم‎نواعی مادران گیلانی با دل‎های داغدیده مادران فلسطینی

آزادی فلسطین نزدیک است

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آزادی فلسطین نزدیک است، گفت: شکست حصر جنایتکارانه اسرائیل علیه مردم فلسطین و غزه نزدیک است و رژیم کودک کش صهیونیستی در سراشیبی زوال قرار دارد.

جناتی با اشاره به ابعاد وسیع جنایت صهیونیسم جهانی علیه مردم فلسطین و غزه اضافه کرد: کودکان و مادران بی گناه فلسطینی بیشترین آسیب را می‌بینند و در سیبل هدف رژیم صهیونیستی قرار دارند.

وی با بیان اینکه تا پای جای در کنار مردم بی گناه فلسطین هستیم، افزود: نابودی اسرائیل و رژیم کودک کش صهیونیستی مطالبه جدی همه آزادی خواهان دنیا است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم روشنگری و شفافیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین برای جهانیان، بیان کرد: باید با تبیین گری ابعاد فجیع و مرگبار جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، تابوی بایکوت رسانه‌ای دشمن را بشکنیم.

جناتی با بیان اینکه اسرائیل دشمن اسلام و مسلمین است، گفت: تمام اندیشه، تفکر و تلاش برای نابودی این غده سرطانی یعنی اسرائیل به کار گرفته شود.

کد مطلب 5920009

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