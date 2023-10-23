خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: اینجا «۷» فقط یک عدد نیست ممکن است عمر یک قوم و ملتی باشد که در زیر ترکش خمپاره‌ها آرام و قرار ندارد و زندگی خود را با ترس، دلهره و اضطراب می‌گذراند، یا عمر نوزاد ۷ ماهه ای باشد که در زیر آتش خمپاره‌ها همچون گلی پرپر شود. یا کودک ۷ ساله‌ای که حالا می‌خواهد بعد از دوران طفولیت، به درس و مشقش برسد اما ناگهان «بمب فسفری» تمام مداد رنگی‌ها، دفتر مشق و کوله پشتی و کلاس درس نداشته‌اش را خاکستری می‌کند.

آری اینجا نوار «غزه» است جایی که چشم کور دنیا به راحتی ظلم و ستم روا شده در این سرزمین بی صدا را می بیند و گوش‌های خود را به کری زده و صدای مظلومیت ۷ دهه‌ای کودکان و مادران و مردم فلسطین و غزه را نمی‌شوند و بهتر است بگوییم که «نمی خواهند بشنوند». ۷ دهه (۷۰ سال) از عمر جنایت، غصب و غارت رژیم صهیونیستی در فلسطین و نوار غزه می‌گذرد و این نسل کشی‌ها در سکوت جامعه جهانی همچنان ادامه دارد.

حالا مردم گیلان به ویژه گیل زنان با حضور در شهرهای مختلف و پیاده راه فرهنگی رشت گردهم آمدند تا حمایت قاطع خود را از فلسطین، انزجار و نفرت از رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی را به نمایش بگذارد.

شیرزنان و کودکان گیلانی در حرکتی حماسی و به یادماندنی ضمن محکومیت جنایت بی شرمانه اسرائیل غاصب علیه مردم بی دفاع فلسطین و غزه، نسبت به خیزش جهانی برای نابودی رژیم جعلی و کودک کش اسرائیل تاکید کردند.

نسل کشی آشکار در فلسطین

«زهره اسلام پور» یکی از بانوان رشتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظلم و ستم علیه مردم به ویژه کودکان و مادران فلسطینی دل هر فرد آزاده ای را به درد می‌آورد.

وی با اشاره به جنایت ۷ دهه‌ای اسرائیل در غزه و فلسطین افزود: اسرائیل باید به خاطر جنایت ۷۰ ساله در غزه محاکمه شود.

این شهروند رشتی با بیان اینکه جنگ و جنایت خواب و آسایش را از کودکان و مادران فلسطینی گرفته است، گفت: جنایت اسرائیل در غزه یک نسل کشی آشکار در تاریخ است که نباید نادیده گرفته شود.

اسلام پور با اشاره به خیزش جهانی علیه اسرائیل بیان کرد: آزادی فلسطین و غزه و حذف اسرائیل از کره خاکی به یک مطالبه جهانی تبدیل شود.

وی با اشاره به روحیه مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین در ۷ دهه گذشته افزود: مردم فلسطین با دست‌های خالی هم دست از مبارزه برنداشتند و با جان و دل از مرز و کیان خویش دفاع کردند.

این بانوی رشتی در حالی که به یاد مادران و کودکان فلسطینی اشک در چشمانش حلقه بسته بود، گفت: من مادر هستم و حال مادران فلسطینی که در پیش چشمانشان کودک دُردانه شأن پرپر می‌شود را می‌فهمم.

اسلام پور با بیان اینکه پاسخ ناله‌های مادران و کودکان غزه بمب و خمپاره نیست، اضافه کرد: آمده‌ایم تا بگوییم که «فلسطین تنها نیست» و همه مردم ایران و آزادی خواهان جهان در کنار مردم فلسطین و غزه هستند.

وی با انتقاد از سکوت رسانه‌های پرمدعای جهانی در قبال ماجرای فلسطین و غزه افزود: ما زنان و مادران گیلانی صدای رسای فلسطین هستیم و با صدای بلند فریاد می زنیم؛ «مرگ بر اسرائیل».

لکه ننگ ۷۰ ساله تاریخ

«ستاره حسینی» یکی از بانوان رشتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظلم و جنایت اسرائیل علیه فلسطین در ۷ دهه گذشته به عنوان لکه ننگ تاریخ باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه تاریخ از جنایت علیه مردم غزه شرمسار است، به تشریح ابعاد گسترده «طوفان الاقصی» پرداخت و افزود: اسرائیل در گرداب مرگ دست و پا می‌زند و به مدد الهی و با حمایت مردم آزادی خواه جهان، این غده سرطانی از دنیا محو می‌شود.

این شهروند رشتی با اشاره به برپایی تجمعات مردمی مختلف در گیلان و کشور و حتی جهان در حمایت از فلسطین، اضافه کرد: بیداری اسلامی به آن سوی مرزها رسیده است و مردم آزادی خواه دنیا پایان جنایت اسرائیل علیه فلسطین را فریاد می‌زنند.

حسینی با بیان اینکه نگران اوضاع مادران و کودکان بی پناه غزه و فلسطین هستیم، گفت: مدعیان حقوق بشر عمق فاجعه و جنایت علیه مردم فلسطین را نمی‌بینند پس چرا سکوت اختیار کردند!؟

وی با بیان اینکه حامی سرسخت فلسطین هستیم و خواهیم ماند، افزود: مردم فلسطین خواستار حق قانونی خویش یعنی آزادی، رهایی و خروج رژیم جعلی اسرائیل از منطقه هستند و این خواسته تمام آزادی خواهان است.

رژیم صهیونیستی دشمن سرسخت اسلام و مسلمانان است

«اشرف جناتی» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در اجتماع حمایت از مادران و کودکان غزه و فلسطین در رشت اظهار کرد: حمایت گیلانی‌ها از مردم بی گناه غزه و فلسطین ستودنی است و این مسیر باید تا رهایی و آزادی فلسطین استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به هم ترازی مشرکان با یهودیان از منظر قرآن کریم افزود: یهودیان به صورت آشکارا و نهان با مؤمنان و مسلمانان در ستیزه و جنگ بودند و این مسیر از گذشته تاکنون ادامه دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به جنایت‌های یهودیان نسبت به مسلمانان در طول تاریخ بیان کرد: جنایت یهودیان و صهیونیسم علیه مردم غزه و فلسطین، مشت نمونه خروار است.

جناتی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی دشمن سرسخت اسلام و مسلمانان است، گفت: جنایات ۷ دهه‌ای صهیونیسم علیه فلسطین و غزه برای جهانیان آشکار و روشن است.

وی با بیان اینکه مردم فلسطین و غزه در قفس زندانی شدند، افزود: نسل کشی‌های بی رحمانه رژیم صهیونیستی دل تمام آزادی خواهان دنیا را به درد آورده است.

آزادی فلسطین نزدیک است

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آزادی فلسطین نزدیک است، گفت: شکست حصر جنایتکارانه اسرائیل علیه مردم فلسطین و غزه نزدیک است و رژیم کودک کش صهیونیستی در سراشیبی زوال قرار دارد.

جناتی با اشاره به ابعاد وسیع جنایت صهیونیسم جهانی علیه مردم فلسطین و غزه اضافه کرد: کودکان و مادران بی گناه فلسطینی بیشترین آسیب را می‌بینند و در سیبل هدف رژیم صهیونیستی قرار دارند.

وی با بیان اینکه تا پای جای در کنار مردم بی گناه فلسطین هستیم، افزود: نابودی اسرائیل و رژیم کودک کش صهیونیستی مطالبه جدی همه آزادی خواهان دنیا است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم روشنگری و شفافیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین برای جهانیان، بیان کرد: باید با تبیین گری ابعاد فجیع و مرگبار جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، تابوی بایکوت رسانه‌ای دشمن را بشکنیم.

جناتی با بیان اینکه اسرائیل دشمن اسلام و مسلمین است، گفت: تمام اندیشه، تفکر و تلاش برای نابودی این غده سرطانی یعنی اسرائیل به کار گرفته شود.