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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۵

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران:

دنبال تحقق مسئولیت‌های اجتماعی در جزیره خارگ هستیم

دنبال تحقق مسئولیت‌های اجتماعی در جزیره خارگ هستیم

بوشهر- مدیرعامل پایانه های نفتی ایران گفت: دنبال تحقق مسئولیت‌های اجتماعی در جزیره خارگ هستیم.

به گزارش خبرنگار، عباس غریبی عصر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات جزیره خارگ اظهار داشت: رویکرد پیشرفت محوری در مقابل توسعه محوری، مردم محوری و مسئله محوری سه رویکرد اصلی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در حوزه مسولیت‌های اجتماعی در توسعه جزیره راهبردی خارگ است که در این زمینه با دستورات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفته است.

وی افزود: در زمینه ساماندهی ترددهای دریایی با یک برنامه‌ریزی به یک شرایط پایدار دست یافتیم و هم اکنون دو شناور با ظرفیت مسافری مناسب در خط گناوه و بوشهر حضور دارند.

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران تصریح کرد: همکاری، همدلی وهم افزایی یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت این جزیره راهبری است، افزایش کیفیت خدمت رسانی به اهالی شریف خارگ در اولویت این شرکت قرار دارد.

کد مطلب 5920012

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