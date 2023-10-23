جزییات تکمیلی از واژگونی مینی بوس در نیشابور/ یک نفر فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حسینی اظهار کرد: یکی از مصدومین به علت شدت جراحات وارده در صحنه فاقد علائم حیاتی بوده که حین احیا و انجام اقدامات پزشکی لازم به بیمارستان منتقل می‌شود. اما باوجود ادامه تلاش کادر پزشکی در بیمارستان نامبرده همچنان فاقد علائم حیاتی بوده و توسط پزشک ختم احیا و فوت نامبرده اعلام شد.

رییس مرکز اورژانس و حوادث پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور افزود: آمبولانس پایگاه امام رضا (ع)، قدمگاه، درود، ۶ شهری و ۸ شهری و همچنین یک دستگاه آمبولانس سپاه که در حال تردد از محور بودند به تعداد ۸ مصدوم خدمات پیش بیمارستانی را ارائه کردند.

وی خاطر نشان کرد: ۱۵ مصدوم دیگر هم توسط اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ نیشابور پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شدند.

گفتنی است؛ ساعتی قبل مدیر مرکز اورژانس و رئیس حوادث پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در بررسی اولیه تعداد مصدومین را ۱۶ نفر اعلام کرده بود.