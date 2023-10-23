حوزه ورزش نیازمند نگاه ویژه خیران است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کربکندی شامگاه دوشنبه در نشست خبری بررسی فعالیت خیران حوزه ورزش اظهار داشت: هشت سال پیش گروهی به این نتیجه رسیدند، سلامتی برای جوانان امر مهمی است و آن‌ها نیاز به ورزش دارند که این مجمع تشکیل شد. تا کنون ۱۲۰ پروژه در استان اصفهان و شهرستان‌های آن به کمک خیرین کامل شده است.

وی ادامه داد: اهالی رسانه باید مردم را با این خیریه آشنا کنند، نهم آبان‌ماه برای نخستین بار در اتاق بازرگانی جشنواره‌ای خواهیم داشت که در آن خیرین دور یکدیگر جمع می‌شوند و پروژه‌ها را معرفی می‌کنیم تا خیرین کمک کنند.

مدیرعامل مجمع خیران ورزش‌یار استان اصفهان با بیان اینکه مردم به جز مدرسه ومسجد به ورزشگاه هم نیاز دارند، تصریح کرد: در جشنواره گزارش عملکردی خواهیم داشت و اطلاعاتی راجع به پروژه‌ها به خیرین می‌دهیم. پروژه‌های ما فقط مربوط به اصفهان نیست و از شهرستان‌ها هم پروژه داریم. اداره کل ورزش و جوانان و اتاق بازرگانی خیلی به ما کمک کرده‌اند.

کربکندی درخصوص بحث مالیات، گفت: جلسه‌ای در دفتر مدیر کل دارایی داشتم که از او دعوت کردم در جشنواره حضور داشته باشد و راجع به راه‌های مالیاتی افراد را توجیه کند. در جشنواره فرم‌هایی به خیرین خواهیم داد که تمام اطلاعات حساب‌ها در آن نوشته شده است.

وی افزود: در اواخر لیگ فصل گذشته بود که با همکاری مدیران سپاهان و ذوب‌آهن در ورزشگاه‌های نقش جهان و فولادشهر بنر مجمع خیرین را نصب کردیم در یک بازی هم بنر دست بازیکنان بود وقتی وارد زمین شدند. از مدتی دیگر هم نام مجمع و شماره حساب در این دو ورزشگاه دیده خواهد شد.

مدیرعامل مجمع خیران ورزش‌یار استان اصفهان اضافه کرد: یکی از مشکلات ما این است که زمین را می‌سازیم و باتوجه بر اینکه نیت ما خیر است با کمترین هزینه دراختیار مردم قرار می‌گیرد، اما هیچ سازمانی برای تأمین هزینه‌های آن کمکی نمی‌کند. اگر سالن نتواند هزینه‌های خود را تأمین کند، بسته می‌شود.

کربکندی ادامه داد: اگر خیری بیش از ۵۰ درصد برای ساخت و ساز هزینه کند، آن مجموعه به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود، یعنی مجمع و خیر و اداره کل ورزش و جوانان هرکدام یک نماینده برای اداره مجموعه خواهند داشت.

در ادامه محمدرضا لوافان عضو هیئت مدیره مجمع خیران ورزش‌یار استان اصفهان، تصریح کرد: باید کار خیر ورزشی را در جامعه گسترش دهیم، حسن اکلیلی تلاش زیادی در این راستا انجام داده، اما یکدست صدا ندارد. کار خیر ورزشی مانند کارهای دیگر اهمیت دارد، خیرین زیادی داری که باید بدانند تنها راه برای مجات جوانان از زندان و اعتیاد گرایش به ورزش است.

وی افزود: همانطور که اداره کل ورزش و جوانان مجمع ما را به درستی باور کرده، دیگر بخش‌های دولتی هم باید باور کنند که مجمع برای کمک به مردم است.

حسن اکلیلی عضو هیأت مدیره مجمع خیران ورزش‌یار استان اصفهان با بیان اینکه جامعه ما نیاز دارد خیرین در بخش ورزش فعالیت کنند، اظهار کرد: خیریه‌ها در اصفهان چهار رقمی شده که بسیار زحمت می‌کشند. اگر زندان‌های ما پر شده و جوانان به اعتیاد روی می‌آورند به خاطر نبود اماکن ورزشی است، وقت جوانان ما بیهوده می‌گذرد. خانواده‌هایی که درگیر ورزش هستند باوجود مشکلات زیاد، اما خوب زندگی می‌کنند.

محمدحسین رحمانی عضو هیئت مدیره مجمع خیران ورزش‌یار استان اصفهان، گفت: در جشنواره‌ای که پیش رو داریم افراد می‌توانند کمک‌های کوچک هم داشته باشند، ما با همین کمک‌های کم مدرسه ساختیم. در طول کار مجمع خیران ورزش‌یار استان اصفهان از ۲۸۳ پروژه حدود ۱۲۰ پروژه را تمام کردیم.