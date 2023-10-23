بیمارستان خلیج فارس خارگ تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر دوشنبه در بازدید از بیمارستان خلیج فارس خارگ اظهار داشت: در حوزه درمانی اهالی جزیره خارگ با هم دلی و هم افزایی صورت گرفته مشکل هزینه‌های بیماران بستری دارنده خدمات تأمین اجتماعی حل شد.

وی افزود: در حوزه اعزام هوایی بیماران اورژانسی جزیره خارگ اقدامات بسیار مناسبی توسط اورژانس استان بوشهر، مدیریت عملیات عمومی و شرکت نفت فلات قاره صورت گرفته است و در این زمینه الحمدالله مشکلی تاکنون وجود نداشته است و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: یکی از خواسته‌های دیرینه اهالی شریف خارگ تجهیز بیمارستان خلیج فارس این جزیره بود که در طی سال جاری در زمینه سی تی اسکن، دندان پزشکی و چشم پزشکی تجهیز خوبی از سوی وزارت نفت صورت گرفت که این روند شایسته تقدیر است.