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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۵۱

بخشدار ویژه خارگ:

بیمارستان خلیج فارس خارگ تجهیز شد

بیمارستان خلیج فارس خارگ تجهیز شد

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ از تجهیز بیمارستان خلیج فارس خارگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر دوشنبه در بازدید از بیمارستان خلیج فارس خارگ اظهار داشت: در حوزه درمانی اهالی جزیره خارگ با هم دلی و هم افزایی صورت گرفته مشکل هزینه‌های بیماران بستری دارنده خدمات تأمین اجتماعی حل شد.

وی افزود: در حوزه اعزام هوایی بیماران اورژانسی جزیره خارگ اقدامات بسیار مناسبی توسط اورژانس استان بوشهر، مدیریت عملیات عمومی و شرکت نفت فلات قاره صورت گرفته است و در این زمینه الحمدالله مشکلی تاکنون وجود نداشته است و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: یکی از خواسته‌های دیرینه اهالی شریف خارگ تجهیز بیمارستان خلیج فارس این جزیره بود که در طی سال جاری در زمینه سی تی اسکن، دندان پزشکی و چشم پزشکی تجهیز خوبی از سوی وزارت نفت صورت گرفت که این روند شایسته تقدیر است.

کد مطلب 5920033

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