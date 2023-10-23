تغییر نام میدان شورای اراک به فلسطین

داود قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه میدان شورا در شاهراه مرکزی شهر قرار دارد از این رو شایسته است تغییر نام میدان شورا به میدان فلسطین مد نظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: عصر دوشنبه تغییر نام میدان البرز به میدان فلسطین در صحن رسمی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اکثریت آرا به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک با بیان اینکه بهتر است میدان شورای اراک که محل پرترددی است به اسم فلسطین نامگذاری شود، تاکید کرد: در صورت اصلاح مصوبه و موافقت شورای شهر، نامگذاری میدان شورا به نام میدان فلسطین انجام می‌شود.