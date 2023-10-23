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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

رئیس شورای شهر اراک خبر داد؛

تغییر نام میدان شورای اراک به فلسطین

تغییر نام میدان شورای اراک به فلسطین

اراک- رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: با موافقت اعضای شورا، نامگذاری میدان شورای اراک به فلسطین انجام می شود.

داود قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه میدان شورا در شاهراه مرکزی شهر قرار دارد از این رو شایسته است تغییر نام میدان شورا به میدان فلسطین مد نظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: عصر دوشنبه تغییر نام میدان البرز به میدان فلسطین در صحن رسمی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اکثریت آرا به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک با بیان اینکه بهتر است میدان شورای اراک که محل پرترددی است به اسم فلسطین نامگذاری شود، تاکید کرد: در صورت اصلاح مصوبه و موافقت شورای شهر، نامگذاری میدان شورا به نام میدان فلسطین انجام می‌شود.

کد مطلب 5920034

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 1
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      بالاخره میدان شورا یا میدان البرز نیست این دو تا میدون خیلی شبیه هم و خیلی نزدیک به هم هستند ......
    • مجید IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      4 1
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      خدارا شکر بااین کارمعضلات اراک حل شد دیگه موتور سوارها وخودروها ودوچرخه ها تو پیاده روها نمیان وعابرین در کمال امنیت هستند باتشکر ازاطلاع رسانی شما
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      9 0
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      خوب حالا این تغییر نام هم انجام دادید کی مشکلات شهر را حل میکنید
    • بدون نام IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      12 2
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      کاملاً غلط است باید به نام قبلی ایرانی برگردد.
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      7 1
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      سلام جبهه واقعی مردم راجع به مردم مظلوم فلسطین کاملا مشخص ، اما چرا باید وقت شورای شهر گرفته بشه بابت این حرفا آقاجان برید دنبال کار مردم باشید وضعیت شهر و گیر وگرفتاریهاشو برطرف کنید فردا بارون میاد آبگیرا و استخرارو برید درست کنید خوب بله این موضوع و از این قبیل هم اولویت بعدی باشه هیچ عیب نداره و
    • مهدی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
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      اخه هر چیزی حدی داره یعنی چی در و دیوار همه جا فلسطین

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