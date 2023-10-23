مشکلات فنی برگزاری انتخابات مجلس در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان‌نثاری عصر دوشنبه در حاشیه بیست‌ودومین جلسه ستاد انتخابات استان و بررسی فرایند انتخابات اجرای در دو شهرستان جرقویه و ورزنه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر در فرایند ثبت‌نام نهایی داوطلبان نمایندگی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام نهایی داوطلبان از ۲۷ مهرماه آغاز شد و تا سوم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

رییس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: در این جلسه مباحث فنی انتخابات را مرور کردیم، در برخی نقاط مسائل و اشکالات فنی وجود دارد که مورد بررسی قرار گرفتند.

جان‌نثاری ادامه داد: در این نشست همچنین فرمانداران شهرستان‌های جرقویه و ورزنه نیز حضور داشتند و شرایط برگزاری انتخابات در این دو شهرستان را تشریح کردند.

وی متذکر شد: خوشبختانه در این دو شهرستان برای اجرای انتخابات مشکل خاصی نداریم البته در حوزه‌های فنی به این دلیل که هر دو شهرستان جدید هستند مشکلاتی وجود دارد که درصدد هستیم با همکاری کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان، مشکلات رفع شوند.

پیش‌بینی ۲۲ شعبه اخذ رأی در شهرستان ورزنه

سعید رحیمی فرماندار شهرستان ورزنه نیز ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیست علیه مردم غزه، گفت: در بیست‌ودومین جلسه ستاد انتخابات استان، آمادگی شهرستان ورزنه برای انتخابات پیش‌رو بررسی شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه شهرستان ورزنه آمادگی لازم را جهت برگزاری انتخابات دارد.

فرماندار شهرستان ورزنه عنوان کرد: ۲۲ شعبه اخذ رأی در شهرستان پیش‌بینی شده است که اعضای هیئت اجرایی این شعب چیدمان شدند و در حال آموزش این افراد هستیم تا شاهد انتخابات باشکوهی در شهرستان باشیم.

پیش‌بینی ۴۵ شعبه اخذ رأی در شهرستان جرقویه

محسن ریاحی فرماندار شهرستان جرقویه نیز ضمن تسلیت شهادت مردم شهر غزه و دعا برای نصرت رزمندگان اسلام، گفت: ۴۵ شعبه اخذ رأی برای شهرستان جرقویه در نظر گرفته شده که بیش از یکهزار نفر با فرایند انتخابات درگیر خواهند بود.

وی ادامه داد: آمادگی لازم برای انتخابات در شهرستان وجود دارد و هیأت‌های اجرایی نیز تشکیل شده‌اند تا بتوانیم در اسفندماه انتخابات پرشوری را شاهد باشیم.

ریاحی عنوان کرد: در خصوص افزایش مشارکت نیز برنامه‌های متعددی را پیش بینی کرده‌ایم که در سطح شهرستان در حال اجرا هستند.