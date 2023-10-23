  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۷

کولیوند:

۳۰ هزار عضو هلال احمر برای اعزام به غزه داوطلب شدند

۳۰ هزار عضو هلال احمر برای اعزام به غزه داوطلب شدند

رییس جمعیت هلال احمر گفت: ۳۰ هزار نیروی هلال احمر برای اعزام به غزه داوطلب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد: تاکنون ۳۰ هزار نیروی هلال احمر برای اعزام به غزه داوطلب شده‌اند.

وی افزود: در میان داوطلبین، متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، پرستار، امدادگر، نجاتگر و بهیار است.

کد مطلب 5920044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عزیزالا میری FR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ماایرانیهاحتمابرظالمین پیروز میشویم9759

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها