۳۰ هزار عضو هلال احمر برای اعزام به غزه داوطلب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد: تاکنون ۳۰ هزار نیروی هلال احمر برای اعزام به غزه داوطلب شده‌اند.

وی افزود: در میان داوطلبین، متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، پرستار، امدادگر، نجاتگر و بهیار است.