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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶

باحضور جمعی از هنرمندان گلستانی؛

قیام هنر حماسه در گرگان برگزار می‌شود

قیام هنر حماسه در گرگان برگزار می‌شود

گرگان- رییس حوزه هنری استان گلستان گفت: در پی دفاع از مردم مظلوم فلسطین «قیام هنر حماسه» باحضور هنرمندان گلستانی در گرگان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسام بنی فاطمه، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران حمله به بیمارستان المعمدانی غزه را یکی از فجیع‌ترین جنایات رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کرد و گفت: در پی این حمله خون بیش از هزار زن و کودک ریخته شد که نشان از رفتار وحشیانه اسرائیل دارد.

وی افزود: در پی محکوم کردن رژیم صهیونیستی، هنرمندان متعهد گلستان همراه با سایر هنرمندان سطح کشور و دیگر مردم، رویدادی با عنوان قیام هنرحماسه در گرگان برگزار خواهند کرد.

رییس حوزه هنری استان گلستان گفت: شرکت کنندگان در این مراسم ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین، حمایت خود را از آنها با تولید اثر هنری اعلام می‌کنند.

بنی فاطمه یادآور شد: این رویداد در روز سه شنبه دوم آبان با حضور اهالی فرهنگ و هنر استان در مسجد القصی گرگان برگزار خواهد شد.

وی افزود: هنرمندان گلستانی در این اجتماع در بخش‌هایی چون حماسه خوانی، حماسه سرایی، شعر، داستان کوتاه، سرود، خوشنویسی و هنرهای تجسمی حضور پیدا خواهند کرد.

بنی فاطمه از حضور گروه‌های نمایشی در این مراسم خبر داد و گفت: در این برنامه اجرای نمایش خیابانی خواهیم داشت.

رییس حوزه هنری گلستان از رونمایی نماهنگ «غزه پیروز» در مراسم قیام هنر حماسه خبر داد و گفت: این نماهنگ توسط جواد زمانی نیا اجرا می‌شود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند جامعه ورزشی و جامعه هنری ما جامعه سالمی هستند، افزود: هنرمندان در بزنگاه‌ها و هر کجایی که نیاز بود، حضور مسئولانه داشتند و اتفاقات مهمی را رقم زدند.

گفتنی است این مراسم به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری انقلاب اسلامی و صدا و سیمای استان رقم خواهد خورد.

کد مطلب 5920061

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