به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسام بنی فاطمه، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران حمله به بیمارستان المعمدانی غزه را یکی از فجیع‌ترین جنایات رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کرد و گفت: در پی این حمله خون بیش از هزار زن و کودک ریخته شد که نشان از رفتار وحشیانه اسرائیل دارد.

وی افزود: در پی محکوم کردن رژیم صهیونیستی، هنرمندان متعهد گلستان همراه با سایر هنرمندان سطح کشور و دیگر مردم، رویدادی با عنوان قیام هنرحماسه در گرگان برگزار خواهند کرد.

رییس حوزه هنری استان گلستان گفت: شرکت کنندگان در این مراسم ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین، حمایت خود را از آنها با تولید اثر هنری اعلام می‌کنند.

بنی فاطمه یادآور شد: این رویداد در روز سه شنبه دوم آبان با حضور اهالی فرهنگ و هنر استان در مسجد القصی گرگان برگزار خواهد شد.

وی افزود: هنرمندان گلستانی در این اجتماع در بخش‌هایی چون حماسه خوانی، حماسه سرایی، شعر، داستان کوتاه، سرود، خوشنویسی و هنرهای تجسمی حضور پیدا خواهند کرد.

بنی فاطمه از حضور گروه‌های نمایشی در این مراسم خبر داد و گفت: در این برنامه اجرای نمایش خیابانی خواهیم داشت.

رییس حوزه هنری گلستان از رونمایی نماهنگ «غزه پیروز» در مراسم قیام هنر حماسه خبر داد و گفت: این نماهنگ توسط جواد زمانی نیا اجرا می‌شود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند جامعه ورزشی و جامعه هنری ما جامعه سالمی هستند، افزود: هنرمندان در بزنگاه‌ها و هر کجایی که نیاز بود، حضور مسئولانه داشتند و اتفاقات مهمی را رقم زدند.

گفتنی است این مراسم به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری انقلاب اسلامی و صدا و سیمای استان رقم خواهد خورد.