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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۵۰

معاون میراث‌فرهنگی لرستان خبر داد؛

تشکیل ۶۰ پرونده برای ثبت ملی آثار تاریخی لرستان

تشکیل ۶۰ پرونده برای ثبت ملی آثار تاریخی لرستان

خرم‌آباد - معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از تشکیل و تکمیل بیش از ۶۰ پرونده برای ثبت ملی آثار تاریخی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهاروند امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از پیگیری‌های برای تشکیل و تکمیل بیش از ۶۰ پرونده برای ثبت ملی آثار استان خبر داد.

وی گفت: این پرونده‌ها در اولین جلسه تخصصی در وزارتخانه ارائه و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، اظهار کرد: باتوجه‌به قوانین تعریف شده، حفاظت از آثار تاریخی منقول و غیرمنقول در دستور کار قرار دارد و ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی کشور نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

بهاروند، ادامه داد: بر همین اساس به‌صورت سالانه، بررسی و شناسایی لازم توسط کارشناسان این حوزه در سطح استان انجام و باتوجه‌به اولویت‌ها و ظرفیت‌ها و همچنین شاخص‌های تعریف شده نسبت به تشکیل پرونده آثار به‌منظور ثبت در فهرست ملی اقدام می‌شود.

وی اضافه کرد: پرونده‌های تکمیل شده در نهایت برای ثبت ملی به کمیته تخصصی وزارت ارسال و پس از دفاع توسط کارشناسان استان در فهرست آثار ملی به ثبت خواهند رسید.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: سال گذشته ۴۰ اثر تاریخی اعم از منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس، ثبت ملی شده‌اند.

بهاروند، عنوان کرد: در سال جاری نیز در چهار حوزه ذکر شده، بیش از ۶۰ پرونده تهیه و در اولین جلسه تخصصی که در وزارت تشکیل خواهد شد ارائه می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در زمینه ثبت آثار، ادامه داد: سالانه ثبت ملی آثار به‌صورت پراکنده در تمام نقاط استان با اولویت آثار اضطراری در دستور کار قرار دارد.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، بیان کرد: آثار به ثبت رسیده تا کنون ۲۶۸۲ اثر است که همگی نیازمند مرمت، حفاظت و نگهداری هستند.

بهاروند، تصریح کرد: عموم مردم می‌بایست از این مواریث ارزشمند که برگرفته از فرهنگ اجدادی‌مان هستند نگهداری کرده تا این میراث کهن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

کد مطلب 5920071

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