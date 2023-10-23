تشکیل ۶۰ پرونده برای ثبت ملی آثار تاریخی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهاروند امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از پیگیری‌های برای تشکیل و تکمیل بیش از ۶۰ پرونده برای ثبت ملی آثار استان خبر داد.

وی گفت: این پرونده‌ها در اولین جلسه تخصصی در وزارتخانه ارائه و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، اظهار کرد: باتوجه‌به قوانین تعریف شده، حفاظت از آثار تاریخی منقول و غیرمنقول در دستور کار قرار دارد و ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی کشور نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

بهاروند، ادامه داد: بر همین اساس به‌صورت سالانه، بررسی و شناسایی لازم توسط کارشناسان این حوزه در سطح استان انجام و باتوجه‌به اولویت‌ها و ظرفیت‌ها و همچنین شاخص‌های تعریف شده نسبت به تشکیل پرونده آثار به‌منظور ثبت در فهرست ملی اقدام می‌شود.

وی اضافه کرد: پرونده‌های تکمیل شده در نهایت برای ثبت ملی به کمیته تخصصی وزارت ارسال و پس از دفاع توسط کارشناسان استان در فهرست آثار ملی به ثبت خواهند رسید.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: سال گذشته ۴۰ اثر تاریخی اعم از منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس، ثبت ملی شده‌اند.

بهاروند، عنوان کرد: در سال جاری نیز در چهار حوزه ذکر شده، بیش از ۶۰ پرونده تهیه و در اولین جلسه تخصصی که در وزارت تشکیل خواهد شد ارائه می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در زمینه ثبت آثار، ادامه داد: سالانه ثبت ملی آثار به‌صورت پراکنده در تمام نقاط استان با اولویت آثار اضطراری در دستور کار قرار دارد.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، بیان کرد: آثار به ثبت رسیده تا کنون ۲۶۸۲ اثر است که همگی نیازمند مرمت، حفاظت و نگهداری هستند.

بهاروند، تصریح کرد: عموم مردم می‌بایست از این مواریث ارزشمند که برگرفته از فرهنگ اجدادی‌مان هستند نگهداری کرده تا این میراث کهن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.