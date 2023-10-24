برگزاری جشنواره «فرش مهربان» در کبودراهنگ

احمد شانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره فرش مهربان در راستای معرفی این برند اصیل ۱۱ آبان ماه در شیرین سو برگزار و پذیرای مردم شریف استان همدان است.

وی افزود: در این جشنواره مردم علاوه بر تماشای گونه‌های مختلف فرش مهربان می‌توانند فرش مورد علاقه خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.

مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به اینکه در این رویداد فرش مهربان با نقشه‌های متفاوت در قالب ۱۰ غرفه به نمایش در می‌آید؛ تشریح کرد: تعداد ۶ غرفه نیز به سایر نقشه‌های فرش دستباف کبودرآهنگ اختصاص دارد.

شانیان در ادامه صحبت‌های خود، طول عمر بیشتر، رنگ آمیزی گیاهی و سنتی و شفافیت و پایداری رنگ را از مزایای فرش مهربان دانست و گفت: مواد اولیه فرش مهربان از این همین منطقه تهیه می‌شود و لچک ترنج، اسلیمی، شاخ گاوی، درختی، کف ساده و حاج خانمی از نقشه‌های معروف فرش مهربان هستند.

وی از حمایت‌های استاندار همدان و پیگیری‌های نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درخصوص افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و توجه ویژه به هنر صنعت اصیل فرش دستباف در این منطقه سخن گفت و افزود: در این رویداد اداره فرش اداره کل صمت استان، اداره کل میراث فرهنگی، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر شیرین سو و تعاونی فرش دستباف کبودراهنگ مشارکت دارند.