رقابت ترکیه و ایران در مبل و منبت/ ملایر در قامت جهانی باقی بماند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: منبت یکی از هنرهای اصلی مردم شهرستان ملایر است و هنرمندان این دیار از دیرباز نقش‌هایی زیبا بر روی چوب خلق می‌کردند. با توجه به ظرفیت‌های ویژه ملایر در بخش مبل منبت در فروردین سال ۱۳۹۶ ملایر توانست عنوان شهر ملی مبلمان منبت را کسب کند و پس از آن در سال ۱۳۹۸ و پس از حضور بازرسین سازمان جهانی صنایع دستی توانست عنوان شهر جهانی مبلمان منبت را کسب کند.

در حال حاضر، بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ کارگاه کوچک، بزرگ و متوسط فعالیت دارد. منبت باعث اشتغال بیش از ۱۱ هزار نفر به صورت مستقیم و ۳۰ هزار نفر غیر مستقیم شده است و تولید مبلمان منبت دارای جایگاه ویژه‌ای در شهرستان ملایر است.

مهدی محمودی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت استان همدان است که در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۲ سال است که در حوزه مبل منبت به عنوان تولید کننده، کار آفرین و فروشنده فعالیت دارد.

وی اظهار کرد: از سال ۹۵ تا کنون دستاوردهای زیادی در حوزه مبل و منبت شهرستان داشتیم و از اجرای کارگروهی در حوزه مبل و منبت تحولات زیادی در این حوزه داشتیم.

عضو هیأت مدیره بازار مبل افزود: برگزاری سه دوره موفق جشنواره مبل و منبت ملایر، ثبت ملی و در سال ۹۸ ثبت جهانی مبل و منبت را داشتیم و از لحاظ برند سازی و تبلیغات در این چند سال اخیر تحولات و موفقیت‌های زیادی داشتیم.

محمودی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه بعد از ثبت ملی و جهانی شدن ملایر از گمنامی بیرون آمد، گفت: امروز ملایر که نشان جهانی مبلمان را دارد نیازمند آن است که از ظرفیت‌هایی آن نیز در حد جهانی استفاده شود.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت استان همدان، یکی از بزرگترین مشکلات را در حوزه مبل و منبت ملایر، سلیقه‌ای عمل کردن و فاصله بین بخش دولتی و خصوصی برشمرد و گفت: برای حرکت به جلو و رسیدن به اهداف والا باید نگاه سلیقه‌ای کم شود اگر هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی نباشد بی شک حوزه مبل و منبت آسیب می بیند.

وی، یکی دیگر از مشکلات حوزه مبل و منبت ملایر را نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: نبود ثبات اقتصادی با توجه به اینکه همه مواد این هنر صنعت وارداتی است بازار و کار مبل و منبت را با چالش همراه می‌کند.

محمودی با بیان اینکه در بازارهای بین المللی نبود یک برنامه منسجم باعث ایجاد مشکلات در حوزه صادرات این محصول می‌شود، گفت: در حال حاضر، کشوری مانند کشور ترکیه که رقابت بسیار تنگاتنگی با هنر مبل و منبت ایران دارد.

وی افزود: کشور ترکیه به ۱۶۲ کشور صادرات مبلمان دارد وقتی مطالعه و تحقیق می‌کنیم می‌بینیم این کشور با مشوق‌های صادراتی حمایت خود را از بخش تولید و تولیدکنندگان دارد و همین امر باعث پیشرفت بیشتر آنها می‌شود.

محمودی با تاکید بر اینکه جهانی شدن مبل و منبت ملایر کار دشوار و سختی بود که به راحتی به دست نیامده، افزود: امروز باید مسئولان ما از این نشان جهانی واقعاً در قامت جهانی استفاده کنند و اگر خدمت می‌کنند ملایر را در حد جهانی دانسته جهانی فکر کرده و این نشان را حفظ کنند و جهانی شدنمان فقط در حد حرف باقی نماند.