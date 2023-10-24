به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی غفوری صبح سه شنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان البرز، تصریح کرد: حوادث سال گذشته و تمرکز دشمن روی بر هم زدن آرامش در مجامع علم و دانش، لزوم توجه و تمرکز در حوزههای تربیتی در مدارس را دو چندان کرده است.
وی افزود: اقدامات تربیتی باید به گونهای باشد که دانشآموز مقتضیات نظام و کشور را بداند و چارچوبهای ایدئولوژیک نظام را درک کند، لذا در این زمینه باید شبههزدایی و کار فرهنگی هدفمند صورت گیرد.
فرماندار شهرستان البرز خاطرنشان کرد: انسجام مطلوبی در آموزش و پرورش شهرستان جهت انجام اقدامات فرهنگی وجود دارد که قابل تقدیر است و باید با پشتیبانی و حمایت سایر دستگاهها، این موضوع تقویت شود.
وی اضافه کرد: موضوعی که در جلسات شواری آموزش و پرورش شهرستان همواره مورد تأکید قرار میگیرد، بحث کمبود سرانههای آموزشی است، با توجه به قرارگیری شهرستان البرز به عنوان شهرستان دوم استان از نظر جمعیتی نیاز است نسبت به تأمین سرانههای آموزشی شهرستان نگاه ویژهی استانی وجود داشته باشد.
غفوری در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزه دانشآموزی گفت: بهترین پیشگیری در خصوص آسیبهای اجتماعی در بین دانش آموزان تشویق و توسعه اماکن ورزشی است که باید در دستور کار شهرستان قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع ورزش در حوزه دانشآموزی، تکمیل پروژههای ورزشی باید به صورت جدی پیگیری شود، نیاز است هرگونه همکاری و هم افزایی دستگاهها با آموزش و پرورش، در این زمینه انجام شود.
فرماندار البرز اظهار کرد: تجلیل از دانش آموزان برتر و مطرح نمودن آنان به عنوان الگو برای سایر دانش آموزان میتواند ظرفیت مناسبی جهت شبکه سازی و تقویت تحصیلی دانش آموزان باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است این جلسه با محوریت بررسی وضعیت نیروی انسانی مدارس، اردوی راهیان نور دانش آموزی، همکاری شهرداریها در پروژههای آموزش و پرورش، پیگیری پروژههای ورزشی دانش آموزی، ارائه گزارش در خصوص اجرای آسفالت مدارس و پیگیری موضوعات مرتبط دانش آموزان استثنایی در شهرهای الوند و محمدیه برگزار شد.
نظر شما