ثبت نام قطعی ۱۵۴ نفر داوطلب متقاضی شرکت در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از بیست و هفتم مهرماه تا سوم آبان ماه ثبت نام از متقاضیان داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

وی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری تا پایان روز گذشته یعنی روز پنج نام‌نویسی ۱۵۴ نفر ثبت نام قطعی انجام دادند.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از مجموع افراد ثبت‌نام کننده برای شرکت در انتخابات، ۱۴۰ نفر مرد و ۱۴ نفر زن هستند.

حسین میرزایی عنوان کرد: از داوطلبان در چهارمحال و بختیاری ۷۹ درصد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، ۱۵ درصد مدرک تحصیلی دکتری، ۲ درصد مدرک تحصیلی حوزوی و ۴ درصد مدرک تحصیلی لیسانس دارند.

وی خاطرنشان کرد: افراد با مدرک تحصیلی لیسانس یا سابقه ایثارگری دارند یا پیش از این نماینده مجلس بودند.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری به سن افرادی که در روزهای گذشته برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند اشاره و اضافه کرد: ۹ درصد این افراد بین ۳۰ تا ۳۵ سال، ۱۹ درصد بین ۳۵ تا ۴۰ سال، ۲۲ درصد سن بین ۴۰ تا ۴۵ سال، ۱۳ درصد ۳۵ تا ۵۰ سال، ۱۶ درصد ۵۰ تا ۵۵ سال، ۱۲ درصد بین ۵۵ تا ۶۰ سال، ۶ درصد بین ۶۰ تا ۶۵ سال و ۳ درصد نیز بالای ۶۵ سال سن دارند.

حسین میرزایی بیان کرد: ۶ نفر از متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از مدیران استانی هستند که در بازه زمانی قانونی اعلام شده از کار کناره‌گیری کرده و هم‌اینک موفق به ثبت نهایی درخواست شدند.

وی با بیان اینکه در استان چهارمحال و بختیاری چهار حوزه انتخابیه وجود دارد، تاکید کرد: در حوزه انتخابیه بروجن ۲۹ نفر شامل ۲۶ نفر مرد و سه نفر زن، در حوزه انتخابیه شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار ۳۶ نفر شامل ۳۴ نفر مرد و دو نفر زن، در حوزه انتخابیه شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر ۴۸ نفر شامل ۴۲ نفر مرد و ۶ نفر زن و در حوزه انتخابیه لردگان، خانمیرزا و فلارد ۴۱ نفر شامل ۳۸ نفر مرد و سه نفر زن ثبت نام خود را قطعی کرده‌اند.