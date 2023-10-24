به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در تشریح جزئیات این خبر افزود: شبکه مذکور در طول مدت فعالیت خود، بیش از ۵۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی را از کشور خارج کرده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه کرمان، تعداد ۱۰ نفر از سرشبکه های اصلی دستگیر شدند و تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و دستورات لازم به منظور شناسایی و دستگیری سایر عوامل شبکه صادر شده است.

حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: از این شبکه بالغ بر هزار کارت سوخت مهاجر و بیش از ۳۵۰ حواله گلخانه متخلف شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه برخورد دستگاه قضائی با مخلان نظم و امنیت جامعه سخت و عبرت‌آموز خواهد بود، بیان داشت: قوه قضائیه به منظور احقاق حق عامه با همه افراد دخیل در موضوع قاچاق سوخت برخورد خواهد کرد و اجازه اخلالگری در تأمین نیازهای مردم را به کسی نخواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: این شبکه شامل برخی دلالان، جایگاه داران، گلخانه داران، دارندگان کارت‌های مهاجر و غیره در پنج استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، همدان و چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به اینکه مردم در برخی مناطق جنوبی استان کرمان با کمبود سوخت مواجه هستند، افزود: متأسفانه علی رغم اینکه دولت، بیش از نیاز واقعی مردم، در حال تأمین سوخت برای شهروندان است؛ اما عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای به دست آوردن سود بادآورده، اقدام به قاچاق سوخت مورد نیاز مردم به خارج از کشور می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان از تلاش‌های شبانه روزی نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و به ویژه رؤسا و دادستان‌های سراسر استان به ویژه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج در برخورد با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت جامعه تقدیر و قدردانی کرد.

قاچاق سوخت طی چندسال اخیر در کرمان به دلیل نزدیکی به مرزهای جنوبی و شرقی تشدید شده و غیر از تاراج سرمایه‌های ملی کشور، هر از گاهی به حوادث دلخراشی نیز می‌انجامد.