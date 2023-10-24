جهاد تبیین عرصه‌ مبارزه دائمی جریان حق و باطل است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیگ‌زاده در جمع خبرنگاران، از جهاد تبیین به عنوان عرصه مبارزه دائمی جریان حق و باطل نام برد و افزود: روابط عمومی‌ها از پایه‌های اساسی جهاد تبیین در کشور هستند و در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند.

وی به جنگ ترکیبی دشمن نیز اشاره داشت و تصریح کرد: ما موظف هستیم در برابر دشمنان با جهاد تبیین صف‌آرایی کنیم، زیرا در غیر این صورت کشور و مردم متضرر می‌شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت: دستگاه‌ها مکلف هستند اطلاعات جهاد تبیین را در سامانه مربوطه درج کنند و روابط عمومی‌های موفق در این بخش نیز معرفی شوند.

بیگ‌زاده همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی جهاد تبیین برای فرمانداران و مدیران کل با حضور اساتید کشوری خبر داد.