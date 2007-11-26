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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۸

دو جلد دیگر از قصه‌های ضرب المثل‌ها منتشر می شود

دو جلد دیگر از قصه‌های ضرب المثل‌ها منتشر می شود

مصطفی رحماندوست دو جلد دیگر از مجموعه دوازده جلدی قصه های ضرب المثلها را آماده انتشار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون شش جلد از این مجموعه در سال گذشته از سوی نشر محراب قلم منتشر شده و مصطفی رحماندوست به تازگی دو جلد دیگر را هم به ناشر سپرده است.

همچنین قرار است چهار جلد دیگر از مجموعه "قصه های ضرب المثلها" در طول امسال و سال آتی وارد بازار کتاب شود. وی در این کتابها به روایت قصه وار ضرب المثلها و نیز رازگشایی آنها برای کودکان و نوجوانان پرداخته است.

رحماندوست هفت کتاب با محور "دعا و نیایش" را هم با عنوان کلی "ترانه های نیایش" برای خردسالان تالیف کرده است. این مجموعه که توسط نشر افق منتشر خواهد شد، دربرگیرنده ترانه ها و اشعار وی با درونمایه دعاست.

کد مطلب 592046

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