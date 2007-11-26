به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون شش جلد از این مجموعه در سال گذشته از سوی نشر محراب قلم منتشر شده و مصطفی رحماندوست به تازگی دو جلد دیگر را هم به ناشر سپرده است.

همچنین قرار است چهار جلد دیگر از مجموعه "قصه های ضرب المثلها" در طول امسال و سال آتی وارد بازار کتاب شود. وی در این کتابها به روایت قصه وار ضرب المثلها و نیز رازگشایی آنها برای کودکان و نوجوانان پرداخته است.

رحماندوست هفت کتاب با محور "دعا و نیایش" را هم با عنوان کلی "ترانه های نیایش" برای خردسالان تالیف کرده است. این مجموعه که توسط نشر افق منتشر خواهد شد، دربرگیرنده ترانه ها و اشعار وی با درونمایه دعاست.