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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶

نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان استان کرمان:

امکان افزایش سهم عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان کرمان فراهم شد

امکان افزایش سهم عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان کرمان فراهم شد

کرمان- نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان استان کرمان گفت: امکان آغاز عضویت یا افزایش سهم عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان استان کرمان فراهم شده است.

غلامرضا نخعی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: پیرو دستورالعمل‌های قبلی و با توجه به مزایا و سوددهی مطلوب صندوق ذخیره فرهنگیان، مقتضی است مدیران مدارس در این خصوص به همکاران غیر عضو، اطلاع رسانی کنند تا در صندوق ذخیره عضو شوند.

وی بر ضرورت اطلاع رسانی مدیران مدارس به همکاران فرهنگی، برای عضویت یا افزایش سهم عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان استان تاکید کرد و افزود: همکاران عضو نیز می‌توانند با مراجعه به کارشناسی تعاون و امور رفاهی ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان، درصد عضویت خود را تا ۵ درصد افزایش دهند، تا معادل آن از سهم دولت و سود آن بهره مند شوند.

نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان استان کرمان با بیان اینکه میزان سود همکاران باید به صورت شفاف اعلام شود، اظهار داشت: ضرورت دارد مدیران مدارس در خصوص تبیین اهداف صندوق ذخیره فرهنگیان و میزان سوددهی آن اقدام کنند.

کد مطلب 5920483

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