تداوم اجرای معافیت سربازی مشمولان دارای ۳ فرزند و بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: معافیت سربازی مشمولان دارای ۳ فرزند و بیشتر همچنان در حال اجراست و واجدین شرایط برای ثبت درخواست معافیت و یا تکمیل مدارک مربوطه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) اقدام کنند.

برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح دوره آموزش رزم مقدماتی معافیت مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر لغو شده است لذا افرادی که درخواست معافیت خود را قبلاً ثبت کرده اند، باید برای تکمیل فرم تعهد آموزشی به معاونت وظیفه عمومی و یا یکی از دفاتر پلیس +۱۰ محل سکونت خود مراجعه کنند.

مشمولان و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای چهار فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام، با تکمیل فرم تعهد آموزشی می‌توانند از معافیت بهره مند شوند.