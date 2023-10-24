  1. جامعه
  2. انتظامی
۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۵

سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد؛

تداوم اجرای معافیت سربازی مشمولان دارای ۳ فرزند و بیشتر

تداوم اجرای معافیت سربازی مشمولان دارای ۳ فرزند و بیشتر

سازمان وظیفه عمومی فراجا از تداوم اجرای معافیت سربازی برای مشمولان دارای ۳ فرزند و بیشتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: معافیت سربازی مشمولان دارای ۳ فرزند و بیشتر همچنان در حال اجراست و واجدین شرایط برای ثبت درخواست معافیت و یا تکمیل مدارک مربوطه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) اقدام کنند.

برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح دوره آموزش رزم مقدماتی معافیت مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر لغو شده است لذا افرادی که درخواست معافیت خود را قبلاً ثبت کرده اند، باید برای تکمیل فرم تعهد آموزشی به معاونت وظیفه عمومی و یا یکی از دفاتر پلیس +۱۰ محل سکونت خود مراجعه کنند.

مشمولان و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای چهار فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام، با تکمیل فرم تعهد آموزشی می‌توانند از معافیت بهره مند شوند.

کد مطلب 5920512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      28 4
      پاسخ
      خواهشاً پیگیر دوفرزند و 35سال سن باشید .
    • ایرانی IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      14 2
      پاسخ
      اونی هم که یک فرزند داره وبالای ۴۰سال سن داره ..بره بمیره ..میان یه مشکلی رو حل کنن بیشتر سنگ جلوی پای مردم میذارن ..ممنون که به فکر مردم هستید
    • م IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      14 2
      پاسخ
      سلام‌علیکم شما ۵ ماه پیش گفتید دوفرزندی بالای ۴۰ سال بعد گفتید تا اخر بورج ۶ اجرا میشه بعد گفتی اخر بورج هفت الان شده بورج ۸
      • AE ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        7 1
        سلام تصویب نشد خدایا چکار کنیم با این همه مشکل وگرفتاری اخه مگه چند سال عمر مونده اونم با گرسنگی میگذرنیم
    • مسیح IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      14 2
      پاسخ
      سلام.اقا کاش لااقل چهل به بالا با دو بچه هم معاف میکردین.
      • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        5 0
        من خانمم برای سومین بچه حامله است ۴۱ سال هم سن دارم میتونم اقدام کنم
    • AE ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      4 0
      پاسخ
      اقای چراواضع نمینویسین افرادی که سه فرزنددارن ۴۵یال سن دارن هم باید دوره اموزشی ببینند چه فرق کرده چه سربکلا چه کلاه بسر اگرتوان اموزش ببینندداشتن که خدمت میرفتند
    • عدل IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      11 0
      پاسخ
      الان ۵ماهه که میگید مجلس تصویب کرده داشتن ۳۵سال سن و دوفرزند به بالا معاف میشن باز گفتید سه تا بچه ۴۰سال باز ۴تا بچه با هر سنی آخه آدمای عاقل اون بابایی که ۴۰سال سن داره کارت معافیت میخواد کسی ۴۰سالشه دیگه از همه جا مونده حتی به درد نیروی کارم نمیخوره در عجبم از شما که به چه میندیشید۴۰ساله
    • کلانتر IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 1
      پاسخ
      من با دوفرزتد ۴۷ سال مریض هستم می خواهین بیام انصاف کجا فته اول فکر بزرگان باشین مادگه انسان مسلمان نیستیم ایرانیم کدام کشور معاف میکنن بریم
    • ابوالفضل IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      5 2
      پاسخ
      باسلام کسی که ۳۸ سال داره با۳فرزند معاف هست یانه ممنون
    • ابراهیم IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      6 1
      پاسخ
      خواهش دو فرزندی 40معاف کنید
    • AE ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 0
      پاسخ
      35به بالابا3فرزندچه بکنن...
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      سلام خواهشمندهستیم ۲فرزندی هم تعیین تکلیف کنیدگفتید برج ۶ الان برج ۸شد
      • محمدرضارحمانی هردشت IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        6 0
        سلام خدایش ۲ فرزند با ۳ فرزند چه فرقی داره این بیچاره ها را معاف کنید
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 0
      پاسخ
      بفکر ۴۰ بودن بفکر تو۳۵هم باشن
    • میثم IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 0
      پاسخ
      سلام افرادی که بالای چهل سال سن دارم و بچه دار هم نشدن چکار کنن؟؟؟ خب خدا نداده
    • میلاد IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      5 1
      پاسخ
      بنده الان 43سال سن دارم با دو فرزند کارم مسافرکشی با یه ماشین قراضه هست نه دیگه توان جسمی و مالی دارم که برم سربازی از یه طرف هم بیست ساله انواع محرومیت کشیدم آیا سزاوار هست به خاطر یک فرزند کمتر بنده معاف نشم ،چرا دو فرزندی بالای چهل سال معاف نمی کنید؟؟آیا این عدالته؟خواهشمندم مارا دریابید
    • یزدان IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 0
      پاسخ
      ۴۳ سال سن با دو فرزند چجوری بره خدمت شما را به خدا دو فرزندی هم تصویب کنید پدر همراه پسر باید بروند خدمت خودتون در نظر بگیرید
    • رسول IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 1
      پاسخ
      سلام من آلان ۴۰ سال سن دارم با دو تا بچه دیگه کارمون تمومه به درد خدمت نمیخوریم
    • محمد IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 1
      پاسخ
      بهترین حالت این قانون ۴۰ سال سن و دو فرزند بود .
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 1
      پاسخ
      من ک زیر ۳۰ سالم س تا هم فرزند دارم یعنی معاف نمیشم😑
    • دیلمی IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 1
      پاسخ
      نمیشه هم حقوق خوب داد به سرباز و هم بهش بگی ۳ تا بچه بیار معاف شو.توی این دوران بیکاری این حقوق غنیمته!!
    • حمید IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشا 40 سال به بالا با دو فرزند رو هم معاف کنید
    • ایمان IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام من ۴۰ سالمه ۲تا فرزند دارم خواهشن یه فکری برامون بکنید
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      توراقران ۴۳سال بادوفرزند رامعاف کنید به امید نابودی اسراییل جعلی
    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      این ناعادلانه اداری
    • محمدبلوخکانی FR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام کارت پایان خدمت کسانی که فرم تعهداموزشی پرکردن کی میاد
    • پرنیان US ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      3 2
      پاسخ
      واقعا کسی ۴۰ سال داشته باشه خدمت نکرده دیگه سن بالا به درد خدمت نمی خوره کارت دیگه به درد اینجو کسی نمی خوره معاف کنن سنگین تر هستن کی میره خدمت با این سن با این مشکلات روزگار .
    • شاکر براجعی IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 1
      پاسخ
      باسلام من ۳ تا فرزند دارم وسنم ۳۷ سال میتونم معافیت بگیرم معاف هستم یا خیر لطفا اعلام بفرمایید باتشکر فراوان
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      به فکر ۳ فرزند بدون رده سنی باشید خواهشا
    • ابراهیم IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      2 0
      پاسخ
      من نزدیک ۳۸ سالمه دوتا بچه دارم،دستفروش کنار خیابونم،از نظر فیزیکی بدنم داغونه،بخدا از پس کرایه خونه و قست و خرج خونه بر نمیام،توروخدا فکری به حال ما کنید.
    • حمید بابائی IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      2 1
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم حداقل افراد بالای ۳۵ با دو فرزند معاف کنید تا گرفتاری من حل شود هزینه برای فرزند سوم را ندارم
    • نوبخت CA ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      2 0
      پاسخ
      ۳۸ سالمه و دو فرزند دارم...فشار اقتصادی یجا... خواهشن بالای ۳۵ رو معاف کنید گناه داریم والا
    • منتظر IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      چند ماهه منتظریم که این معافیت 35سال دو فرزندی رو که اعلام کردند قطعی شود متولدین 1355تا 1365 دارای دو فرزند را معاف کنید گناه دارند این همه محرومیت کشیدن دین ما بخشش و گذشت هست
    • امیر IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      1 0
      پاسخ
      مصوبه ای که چند ماه قبل 35 سال دو فرزند را اجرا کنید دو فرزند یا سه فرزند فرقی ندارد در سن بالا شرایط خدمت رو ندارند این محرومیت هیچ نفعی برای کشور ندارد و فقط باعث دلسردی ما از این مسولین میشود
    • یه بدبخت IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      1 0
      پاسخ
      چرا انقد آزار دارین ما که ۳۵سالمونه دوتا بچه داریم و تا نوک سر تو گل و خاکیم برا بزرگ گردنشون چه گناهی داریم ما از خدمت نمی‌ترسیم فقط از اینکه کسی بالا سر بچه هامون نیست عذاب میکشیم معاف کنید دیگه
    • ناصر افرشته DE ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      داری سه فرزند هستم ومتولد ۱۳۶۸ هستم
    • ناصر افرشته DE ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام داری ۳فرزند هستم واز فرزندان یکی تالاسمی است داری سنی ۳۶ هستم آیا رای داره برای معافیت
    • محسن IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ۴فرزندی همه کارهایم کردم تسویه پادگانم گرفتم ولی میگن دست مانیست الان از سال ۸۶ تا الان برا من زدن در حین خدمت دادگاهم رفتم همه کارهاشم کردم ولی الان پادگان میفرستم نظام وظیفه اونم می‌فرسته پادگان چکار کنم به کی باید شکایت کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها