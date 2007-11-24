تمام تلاش خود را در برقراری امنیت حرم رضوی انجام می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید هاشم غیاثی صبح امروز در همایشی با حضور بیش از دو هزار و 500 نفر از برادران بسیجی محافظ حرم رضوی در حسینیه امام خمینی (ره) سپاه مشهد افزود: البته این عمل باید با نشاط و شادابی خاص و احترام به زائران حضرت رضا (ع) که دارای فرهنگ های مختلف هستند، همراه باشد.

فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان رضوی با اشاره به تقارن ولادت حضرت رضا (ع) و هفته بسیج اظهار امیدواری کرد این تقارن باعث برکت در ادامه راه بسیج باشد و اظهار داشت: به طور قطع یکی از توفیقاتی که خدمتگزاری بارگاه امام هشتم (ع) نصیب بسیجیان محافظ کرده است، فرصت دعا برای شهداست.

وی با یادآوری اینکه پس از حادثه انفجار در حرم مطهر رضوی بیش از چهار هزار و 500 نفر از بسیجیان با تمام وجود همواره در تامین امنیت بارگاه امام هشتم (ع) تلاش کرده اند، خاطر نشان کرد: از دیگر وظایف ذاتی بسیجیان امر به معروف و نهی از منکر است و نیز تذکر لسانی است که انتظار می رود بسیجیان آن را مانند دیگر ماموریت ها به نحو احسن انجام دهند.

در این مراسم سرهنگ پاسدار حسین لطفی جانشین فرماندهی منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان رضوی نیز گفت: اولین وظیفه بسیجیان محافظ حرم رضوی، تکریم زائران و احترام به آنهاست.

وی افزود: مهمترین وظیفه محافظان حرم مطهر رضوی تامین امنیت زائران است زیرا آنها به اعتبار حضور بسیج در فضایی آرام به زیارت مشغول هستند.