دانشگاه با مدیریت بسیجی موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی رحیم صفوی شب گذشته در حاشیه مراسم تقدیر از اعضای هیئت علمی نمونه بسیجی در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما با بیان این مطلب افزود : مدیران بسیجی خدامحوری و ولایت محوری و مردم داری را همواره مدنظر دارند و به همین جهت است که همواره مورد عنایت خداوند قرار می گیرند.

دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح خاطرنشان کرد : مدیران بسیجی، آخرت طلبی را به دنیا طلبی ترجیح می دهند و خدمت به خلق خدا و محرومان و مستضعفان از مشخصات یک مدیریت بسیجی است، لذا همواره موفق خواهند بود.

وی با بیان اینکه مدیریت بسیجی ناشی از تفکر بسیجی است، گفت : مدیریت بسیجی این شاخصه ها را دارد که در آن خدامحوری، تکلیف محوری و حق محوری جایگزین مشخصه هایی مانند دنیامحوری و دنیاگرایی شود و مدیریت بسیجی یک مدیریت مومنانه، خردمندانه و توام با شجاعت در تصمیم گیریهای کلان و قبول خطر و ریسک پذیری است.

سردار یحیی رحیم صفوی خاطرنشان کرد : یک مدیر بسیجی مصالح عمومی را بر مصالح سازمانی یا گروهی ترجیح می دهد و اگر بین مصلحت اجتماع و مصلحت سازمان خود قرار گرفت، برای مصلحت عمومی اولویت قائل می شود و یک مدیر بسیجی تا سر حد فداکاری حاضر است که مسائل شخصی خود را فدای مسائل و مصالح نظام، انقلاب و مردم کند.

دستیار و مشاورعالی رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح افزود: یک مدیر بسیجی از آبروی خود و حیثیت علمی و حتی از جان خود به نفع مردم و در مسیری که انتهایش موفقیت برای مردم و حل مشکلات مردم است، می گذرد.