مهارت آموزی به مددجویان و ترویج فرهنگ کار رویکرد اشتغالزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ملامهدی عصر سه شنبه در جمع مدیران بانک‌های عامل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شهرستان شبستر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: مهارت آموزی به مددجویان و ترویج فرهنگ کار و تلاش، رویکرد مهم در اشتغالزایی است که در سال‌های گذشته به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی با قدردانی از همراهی بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت حمایت گفت: در شش ماهه اول سالجاری ۲۵۸۹ فرصت شغلی با ۲۴۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ایجاد شده و همچنین تعداد ۲۵۵ شغل نیز از طریق کاریابی برای مددجویان استان ایجاد شده است.

ملامهدی با اشاره به اینکه کمیته امداد امام (ره) نقش ویژه ای در ایجاد اشتغال استان دارد خاطر نشان کرد: کمیته امداد استان در سال‌های اخیر همواره به عنوان دستگاه برتر ایجاد اشتغال در آذربایجان شرقی شناخته شده است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجانشرقی که در جمع مدیران بانک‌های عامل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع اشتغال سخن می‌گفت اظهار داشت: بانک‌های عامل به‌عنوان یاوران کمیته امداد در بخش اشتغال سال گذشته نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد در سطح استان داشتند.

وی افزود: تبدیل‌شدن تسهیلات اعطایی به شغل مناسب و پایدار ازجمله دغدغه‌های کمیته امداد است و کارشناسان اشتغال این نهاد برای دستیابی به این هدف مشغول فعالیت هستند.

ملامهدی، با قدردانی از همراهی بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت حمایت ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۸۴۴ مددجوی تحت حمایت در سطح استان صاحب شغل شده‌اند.

در آئین ویژه معرفی یاوران اشتغال که به همت کمیته امداد امام (ره) شبستربرگزار شد، در راستای اهتمام ویژه فرماندار، بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی در زمینه تخصیص و تحقق اهداف و برنامه‌های کمیته امداد امام (ره) لوح تقدیر اهدا شد.