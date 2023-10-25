درخواست سازمان غذا و دارو برای بودجه متمم

سیدحیدر محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: شرایط بازار دارو و تجهیزات پزشکی کشور، پایدار است و اگر از جهت تأمین ارز و نقدینگی، دچار مشکل خاصی نشویم؛ می‌توانیم با همین شرایط تا پایان سال پیش برویم.

وی از درخواست بودجه متمم برای دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و افزود: درخواست ما تا ۸۵ هزار میلیارد تومان برای سال جاری است.

محمدی با عنوان این مطلب که کمبود بودجه را باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دنبال کنیم، گفت: آن بخش که مربوط به سازمان‌های بیمه گر است که باید خود سازمان برنامه و بودجه تأمین کند، اما آن قسمت که مربوط به بانک مرکزی است، باید با رایزنی حل شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ نیز افزود: پیشنهاد ما ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای دارو، تجهیزات و شیرخشک است که باید مجلس شورای اسلامی بررسی کند.