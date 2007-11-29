یوسف خدر ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: تنها یک سالن ورزشی روستایی در این شهرستان وجود دارد که از حیث بنا و امکانات نیز نامطلوب و فاقد کاربری است.

وی ارتقا سطح ورزش در روستاها را نیازمند حمایت بخش خصوصی و دولتی دانست و خواستار رسیدگی مسئولان به این امر شد.

خدر ویسی با اشاره به اینکه طرح ضربتی ورزش روستایی در سطح روستاهای این شهرستان اجرا شده است، یادآور شد: این طرح با هدف ترویج، رشد و گسترش ورزش و توجه به سلامتی افراد اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در مرحله ‌اول ‌این طرح در دو روستای آوه و طراز ناهید، بهسازی دو زمین ورزشی به مساحت یک هکتار شامل تسطیح، جدول کشی و ساخت رخت کن صورت گرفته است.

حدود یک هزار ورزشکار در روستاهای ساوه به صورت سازمان یافته به انجام ورزش فوتبال، والیبال، طناب کشی و سوار کاری مشغول هستند.