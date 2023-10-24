افزایش ۶۶ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی در آئین افتتاح ساختمان جدید پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بابل که با معاون سیاسی امنیتی استاندار، ائمه جمعه، مدیران ادارات و جمعی از مسئولان انتظامی استان برگزار شد گفت: ساختمان پلیس راهور و شماره گذاری بابل به منظور تسریع در روند پاسخگویی و دسترسی بهتر مردم به خدمات پلیسی و در پاسخ به مطالبات مردمی احداث شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه در حوزه مدیریتی ۳ مؤلفه امنیتی، سیاسی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است، اظهار داشت: با همت مسئولان استانی و انتصاب افرادی شایسته این مؤلفه‌ها محقق شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به جمعیت رو به افزایش و تردد ۳۰ میلیونی در استان طی شش ماهه اول سال از افزایش ۶۶ درصدی ترددها در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: با توجه به مرکزیت شهرستان بابل و علی رغم وجود مشکلات و موانع خوشبختانه این شهرستان در حوزه تصادفات با کاهش تلفات روبرو بوده است که این موضوع نشان دهنده تلاش و همکاری مجموعه انتظامی و مدیریت شهری این شهرستان است.

وی با تاکید بر هوشمندسازی پلیس و نصب دوربین‌های پلاک خوان بیان داشت: می‌بایست با رویکرد علمی موضوع ترافیک را به بهترین نحو ممکن مدیریت کرد و با توجه به ظرفیت خوبی که در شهرستان وجود دارد، از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر انتظار می‌رود توجه ویژه ای به این مهم داشته باشند.

سردار مفخمی در پایان ضمن قدردانی از همکاری‌ها و هماهنگی‌های مسئولان شهرستان، اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده انتظامی شهرستان، پلیس راهور و معاونت مهندسی استان، ابراز امیدواری کرد: این خدمات مورد رضایت شهروندان و همچنین رضایت خداوند تبارک و تعالی قرار گیرد.

ساختمان پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان بابل در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع و هزینه کرد ۱۲۰ میلیارد ریالی از محل اعتبارات سازمانی و خیرین امنیت ساز افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.