لابراتور ماساژ درمانی غیرمجاز در گلوگاه پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود کلوانی گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان ماساژور از مردم کلاهبرداری کرده و نارضایتی شهروندان را در پی داشته است بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات پلیس بیانگر این بود که متهم اقدام به درمان دیسک کمر، آرتروز، زخم بستر و …به وسیله ماساژ درمانی بدون مجوز پزشکی در منزلش کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله با هماهنگی قضائی مأموران پلیس به محل مورد نظر اعزام و مرکز غیرمجاز وی را پلمب کردند.

سرهنگ کلوانی ضمن بیان بازدید پنج و احد صنفی و پلمب پنج واحد صنفی متخلف اعم از سفره خانه و قهوه خانه در شهرستان تصریح کرد: شهروندان برای درمان به مراکز درمانی معتبر مراجعه کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا برخورد با افراد سودجو و متقلب، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.