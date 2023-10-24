شرایط امروز غزه یک بحران ناگوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان پریزنر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در حاشیه برگزاری نشست روز ملل متحد در ایران که در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزارشده بود در جمع خبرنگاران در ارتباط با وضعیت کنونی غزه و اقدامات سازمان ملل برای کمک به مردم این منطقه اظهار داشت: آنچه که اکنون در غزه شاهد آن هستیم یک بحران ناگوار است که در چند دهه اخیر مشابه آن را ندیده‌ایم.

وی با بیان اینکه در جریان تحولات در این منطقه در طول سه هفته گذشته هزاران نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی از اعضای و کادر سازمان ملل نیز کشته شده‌اند گفت: در حال حاضر تلاش بر این است که مردم در این منطقه کمک‌های بشردوستانه ارسال شود و از گسترش درگیری‌ها در مناطق دیگر جلوگیری شود.

این مقام مسؤول سازمان ملل متحد در ایران تصریح کرد: سازمان ملل در حال هماهنگی است که یک کریدور برای ارسال کمک‌های بشردوستانه ایجاد کند و در سه روز گذشته یک مسیر ایجاد شد.

وی با اشاره به حضور چند روز پیش دبیرکل سازمان ملل متحد در گذرگاه رفح هم بیان کرد: همان طور که گوترش اعلان کرد، سازمان ملل خواستار ایجاد یک آتش‌بس فوری است تا اطمینان حاصل شود، کمک‌ها به غزه می‌رسد.

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به گرامی داشت روز سازمان ملل متحد و برگزاری مراسم در این ارتباط در تهران تاکید کرد: ایران از جمله کشورهایی است که در واقع از بنیان‌گذاران و مؤسسات به سازمان ملل محسوب می‌شود و ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که این روز را گرامی بداریم.

وی در پایان اذعان داشت: روز سازمان ملل متحد همان طور که در منشور سازمان ملل قید شده است روزی برای همه ملت‌های دنیا است.