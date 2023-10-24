زنجان برای نشاط اجتماعی نیاز به تیم فوتبال لیگ برتری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان ظهر سه‌شنبه در مجمع سالیانه هیأت فوتبال استان زنجان که با حضور رییس فدراسیون فوتبال در سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مطالبات امروز جوانان این شهر در حوزه ورزش، برخورداری از یک تیم فوتبال لیگ برتری است، اظهار کرد: تحقق این مهم به ایجاد شور و نشاط در جامعه کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه اداره‌کل ورزش و جوانان همواره تلاش کرده است تا به مطالبات جوانان به ویژه در عرصه ورزش پاسخ دهد، تصریح کرد: یکی از این مطالبات، برخورداری این شهر از تیم فوتبال لیگ برتری است که در همین راستا اقداماتی انجام شده اما برای اینکه بتوان شاهد تحقق کامل آن بود، باید همراهی و حمایت شرکت‌های بزرگ صنعتی را نیز داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با یادآوری اینکه با نگاهی اجمالی به وضعیت فوتبال در دنیا به این نتیجه می‌رسیم که این ورزش امروز به یک صنعت تبدیل شده است، ادامه داد: بدون شک فوتبال در دنیا بیش از آنچه که امروز در ایران شاهد آن هستیم، مورد حمایت و توجه قرار می‌گیرد، با این وجود انتظار داریم در حد داشته‌ها به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم نشاط اجتماعی را از دل این ورزش بیرون بکشیم.

رییس هیأت فوتبال استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته تلاش شده است تا با رایزنی‌های مختلف، مشکلات اساسی فوتبال زنجان مرتفع شود، خاطرنشان کرد: امروز یکی از دستاوردهای هیأت فوتبال استان زنجان، برگزاری منظم و منسجم مسابقات فوتبال است.

نادر بلباسی به حضور فعال بانوان زنجانی در عرصه فوتبال اشاره و با یادآوری اینکه این میزان حضور برای اولین‌بار در تاریخ فوتبال زنجان تحقق می‌یابد، عنوان کرد: علاوه بر اینکه موضوع آموزش توسط هیأت فوتبال استان زنجان به جد دنبال شده و همین امر باعث شده است تا در زمینه برگزاری کلاس‌های آموزشی جزو پنج استان اول کشور باشیم.

این فعال ورزشی از مدارس فوتبال به عنوان یکی از نقاط قوت این رشته مفرح در زنجان یاد کرد و افزود: یکی از دلایلی که باعث شده است این بخش به عنوان نقطه عطف فوتبال زنجان تلقی شود، برگزاری منظم مسابقات و اهتمام به مدارس فوتبال است.

گفتنی است، در پایان سفر یک روزه رییس فدراسیون فوتبال به زنجان، مهدی تاج از مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد (امجدیه) و استادیوم ۱۵ هزار نفری بازدید کرد.