به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هفتاد و یکمین شورای عالی تحول و تعالی این سازمان، از افزایش اختیارات دادستانها و دادیاران انتظامی سردفتران و دفتریاران خبر داد و گفت: افزایش اختیارات و برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات تعداد محدودی از سردفتران از سوی دادستانها و دادیاران موجب تقویت جایگاه این نهاد با سابقه میشود.
وی با تأکید بر پیشگیری از تخلفات این حوزه و لزوم تشدید سازوکارهای نظارتی افزود: نباید هیچ خدشهای به جایگاه این مسند به دلیل عملکرد ناصواب چند سردفتر وارد شود و حتی ۲۰ تا ۳۰ تخلف از بین جامعه بزرگ ۸ هزار و ۵۰۰ نفری این دفاتر که یک درصد آن نیز محسوب نمیشود قابل قبول نیست و نباید اجازه داد این تخلفات محدود با رسانهای شدن و تشکیل پروندههای قضائی باعث ایجاد تصویر ذهنی نامناسب شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به نقشه تحولی سازمان ثبت اظهار کرد: سازمان ثبت دچار یک تحول عملکردی شده است که عینی و قابل مشاهده و کاهش فساد، کاهش ورودی پروندهها، تسریع در استعلام و پاسخگویی به مراجع قضائی، راه اندازی سامانههای مختلف الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها از شاخصههای این تحول است.
وی همچنین از برگزاری آزمون شفاهی و ارزیابی رؤسا و معاونان ثبتی کشور به جهت رعایت معیارهای شایسته سالاری در انتصابها خبر داد.
ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت نیز در این جلسه با تشریح فرآیند و اقدامات مربوط به یکپارچه سازی، هوشمندسازی و مدیریت منابع سازمانی با استفاده از نرم افزارهای اداری و مالی گفت: سامانه مربوطه در این زمینه نصب و از امروز آغاز به کار میکند و با ورود اطلاعات و اتمام آموزشهای تخصصی آن به ثبت استانها در آینده نزدیک شاهد تحولات خوبی در زمینه هوشمندسازی و مدیریت منابع خواهیم بود.
جهش عملکردی ثبت استان تهران با تشکیل ۲۸ کارگروه جهادی
حیدرنژاد مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران هم در این جلسه با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی و امکانات در ثبت استان تهران گفت: این شرایط موجب تشکیل ۲۸ کارگروه جهادی برای تعیین تکلیف پروندهها بویژه تثبیت مالکیتهای مربوط به وزارتخانهها، سازمانها و نهادها، شناسایی نقاط ضعف و پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی در استان تهران و جبران بسیاری از کمبودها شد.
وی افزود: پیشرفت حدنگاری در اراضی کشاورزی از یک درصد به حدود ۶۰ درصد و ارتقا رتبه ثبت استان تهران در ساماندهی پروندههای باقیمانده قانون تعیین تکلیف از رتبه سیام کشوری به رتبه اول از دیگر برکات تلاشهای این کارگروههای جهادی است.
در این جلسه تقدیرنامه رئیس قوه قضائیه از سعید سروری کارشناس دفتر توسعه سامانهها و خدمات الکترونیک که به عنوان کارمند نمونه این سازمان انتخاب شده است از سوی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت به وی اهدا شد.
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