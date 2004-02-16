بيانيه پاياني نشست همسايگان عراق در كويت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در ابتداي اين بيانيه آمده است : با توجه به شرايط حساس كنوني منطقه و براي ابراز همبستگي با ملت عراق كه در شرايط سخت و طاقت فرسايي به سر مي برند، كشورهاي عربستان، اردن، بحرين، جمهوري اسلامي ايران، تركيه ، مصر، سوريه ، عراق و كويت با حضور نماينده دبيركل سازمان ملل پنجمين نشست خود را در تاريخ 14 و 15 فوريه(25 و 26 بهمن) برگزار كردند.

بيانيه پاياني كشورهاي همسايه داراي 11 بند به اين شرح است:

1- تاكيد مجدد بر لزوم حفظ وحدت و يكپارچگي ارضي عراق و احترام به حاكميت عراق و استقلال و التزام به اصل عدم دخالت در امور داخلي اين كشور و دعوت از طرف هاي ديگر براي در پيش گرفتن اين شيوه و تاكيد برحق ملت عراق در تعيين سرنوشت و آينده سياسي خود.

2- تاكيد براهميت تقويت نقش سازمان ملل درانجام وظايف محوري خود در طول دوران انتقالي درعراق ازجمله آماده كردن شرايط براي عقب نشيني نيروهاي اشغالگردراسرع وقت وارائه تجارب فني وكارشناسي به عراقي ها در تدوين قانون اساسي و برگزاري انتخابات و تسريع در واگذاري قدرت تا ملت عراق بتوانند حقوق وحاكميت بر كشور و استفاده از منابع طبيعي خود را بازيابند.

3- استقبال از اظهارات دبيركل سازمان ملل متحد مبني بر نقش مهمي كه كشورهاي همسايه عراق مي توانند در ثبات و امنيت و انتقال قدرت دراين كشور ايفا كنند و نيز از اقدام وي در تشكيل گروه مشورتي متشكل از اعضاي دايم شوراي امنيت و كشورهاي همسايه.

4- استقبال ازتمام قطعنامه هاي شوراي امنيت ازجمله قطعنامه 1511 به ويژه بند 7 آن كه خواستار ايجاد جدول زماني براي انتقال قدرت به ملت عراق است . از سازمان ملل براي تسهيل انتقال قدرت به ملت عراق در تاريخ 30 ژوئن(9 تير 83) بر اساس توافق 15 نوامبر درخواست مي شود.

5-از تلاش ها و اقدامات شوراي حكومت انتقالي در انجام مسووليت هاي اين شورا حمايت مي شود، وزيران امور خارجه نشست كويت اميدوار هستند كه حكومت عراق فراگير و منتخب همه مردم عراق بر اساس قانون اساسي كه ملت عراق آن را تصويب كنند، تشكيل شده و در صلح و دوستي با همسايگانش زندگي كنند و به معاهدات و توافقات بين المللي نيز احترام گذارند.

6-تاكيد مجدد بر مسووليت هايي كه حكومت اشغالگران بايد بر اساس قطعنامه هاي مربوطه شوراي امنيت و قوانين بين الملل بويژه توافقنامه چهارم ژنو 1949 انجام دهند، وزيران امور خارجه انفجارها و اقدامات تروريستي كه غير نظاميان، نيروهاي امنيتي و پليس عراق و اماكن ديني و سازمان هاي بين المللي و انساني و هيات هاي ديپلماتيك مقيم عراق را هدف قرار مي دهد، محكوم كرده و بر ضرورت افشاي عوامل پشت پرده اين حوادث و ريشه كني تمام ريشه هاي تروريسم و گروه هاي مسلح ديگر از اراضي عراق كه خطري براي همسايگان اين كشور است، تاكيد مي كنند.

7- وزيران امور خارجه، كشتار اسراي كويتي و ديگر اتباع كشورهاي ديگر از سوي رژيم سابق عراق را محكوم مي كنند و بر ضرورت محاكمه مسوولين اين اقدامات مجرمانه تصريح مي كنند.

8- از تصميم و خواسته ملت عراق بر لزوم تحويل سران رژيم سابق و در راس آنها صدام به دادگاه براي محاكمه جنايات غير انساني آنها ستايش كرده و از تمام كشورها خواسته مي شود از پناده دادن به آنها خودداري كنند.

9-از تصميم دبيركل سازمان ملل در اعزام تيم كارشناسي به عراق براي ارزيابي امكان برگزاري انتخابات دراين كشور استقبال كرده و اميدواراست كه اين سفر نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد و از سرگيري فعاليت سازمان ملل در عراق خواسته مي شود.

10- وزيران امورخارجه براهميت تداوم نقش فعال كشورهاي همسايه براي حمايت از تلاش هاي مسوولين عراقي دربرقراري امنيت و ثبات در عراق تاكيد كرده و از تمام تلاش هاي ديپلماتيك و سياسي هدفمند براي برخوردار شدن عراق از ايفاي نقش مثبت خود به عنوان عضو جامعه بين الملل وبرقراري روابط مثبت با كشورهاي همسايه براساس قوانين بين الملل حمايت مي كنند. كشورهاي همسايه از دبير كل سازمان ملل مي خواهند در آينده نزديك در زمان مناسب مقدمات برگزاري نشست مجموعه مشورتي را در سطح وزيران فراهم كند.

11- تاكيد بر ضرورت تداوم نشست هاي كشورهاي همسايه عراق كه بر اين اساس از درخواست مصر براي به عهده گرفتن ميزباني نشست بعدي در قاهره استقبال مي نمايند.



