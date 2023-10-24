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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۱

امام جمعه فردیس:

پیشرفت فردیس منوط به داشتن تعامل در مدیریت شهری است

پیشرفت فردیس منوط به داشتن تعامل در مدیریت شهری است

فردیس- امام جمعه فردیس گفت: رشد و توسعه شهر فردیس از گذر تعامل و همدلی مسئولان به ویژه مدیران شهری می‌گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح ساختمان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری فردیس ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)، با تاکید بر ضرورت وفاق و همدلی میان شورا و شهرداری فردیس، اظهار کرد: رشد و توسعه شهر فردیس از گذر تعامل و همدلی مسئولان به ویژه مدیران شهری می‌گذرد.

وی ادامه داد: شهروندان فردیسی از ثبات این دوره از مدیریت شهری فردیس رضایت دارند. مدیریت شهری به طور ماهانه به مردم گزارش دهد تا شهروندان نیز از ریز هزینه کرد در مدیریت شهری آگاهی یابند.

امام جمعه فردیس خاطرنشان کرد: اتفاقات خوبی در فردیس افتاده که مایه مباهات است؛ ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر مدیریت شهری می‌تواند به افزایش رضایتمندی و اعتماد در جامعه کمک کند.

وی تصریح کرد: امیدواریم که مدیریت شهری تسریع در عملکرد داشته باشد و این اقدام بدون شک مورد حمایت مسئولان شهرستانی نیز قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5920939

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