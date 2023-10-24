به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان از ساعت ۱۹:۳۰ و در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم رفتند که در جریان این بازی داور عراقی مجبور شد تا چند بار از سیستم کمک داور ویدئویی VAR استفاده کند.

یکی از این صحنه‌ها مربوط به گل دوم پرسپولیس بود که داور ابتدا گل سعید صادقی را مردود اعلام کرد اما با بازبینی صحنه توسط VAR نظر خود را عوض و گل دوم پرسپولیس را سالم اعلام کرد.

این برای نخستین بار در ایران است که یک گل با استفاده از VAR سالم اعلام شده و مورد تأیید قرار می‌گیرد.