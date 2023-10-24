۲ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۱۷

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛

اتفاقی که برای نخستین‌بار در ایران رخ داد/VAR رای به تاییدگل داد

گل دوم پرسپولیس در دیدار با استقلال تاجیکستان با استفاده از سیستم VAR مورد تایید قرار گرفت، این برای نخستین‌بار است که در ایران بازبینی صحنه با این سیستم منجر به تایید گل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان از ساعت ۱۹:۳۰ و در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم رفتند که در جریان این بازی داور عراقی مجبور شد تا چند بار از سیستم کمک داور ویدئویی VAR استفاده کند.

یکی از این صحنه‌ها مربوط به گل دوم پرسپولیس بود که داور ابتدا گل سعید صادقی را مردود اعلام کرد اما با بازبینی صحنه توسط VAR نظر خود را عوض و گل دوم پرسپولیس را سالم اعلام کرد.

این برای نخستین بار در ایران است که یک گل با استفاده از VAR سالم اعلام شده و مورد تأیید قرار می‌گیرد.

بهنام روان پاک

    • فرزاد حسنی IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      شکست مفتضانه دوشنبه را ندیدم
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      ایران به طور رسمی هنوز var نداره؛ این سیستم صرفاً برای بازیای لیگ آسیاست. هر وقت در لیگ داخلی ازش استفاده شد میتونید همچین تیتری بزنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها