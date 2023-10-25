ثبت نام آزمون کارشناس رسمی با رویکرد قانون تسهیل آغاز شد

علی مصلح آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام آزمون کارشناس رسمی امسال با هدف حمایت از اشتغال در سایت سازمان سنجش به مدت یک هفته (اول تا هفتم آبان ماه) به صورت کاملاً الکترونیکی انجام و زمان برگزاری آزمون در ۱۵ دی‌ماه است.

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی گفت: اکنون ۷۰۰ کارشناس رسمی‌عضو کانون هستند و کیفیت بخشی به مصوبات در کانون هدفگذاری شده تا این مهم قابلیت اجرا داشته باشند.

وی با بیان اینکه مجمع عمومی سالانه در مهلت قانونی تعیین شده برگزار شد، افزود: در این بازه زمانی نشست انتخابات هیأت رئیسه گروه‌ها انجام شد.

مصلح آبادی تاکید کرد: امیدواریم با افزایش تعداد کارشناسان بتوانیم به لحاظ وکیلی و کمی پاسخگوی نیازها به دستگاه قضایی، ارگان‌ها و عامه مردم باشیم.

وی بهره گیری از نظرات کارشناسی مستدل و علمی در تشخیص واقعیات و صدور احکام همچنین مدیریت بحران و بروز رویدادهای غیرمترقبه تأثیر به سزایی دارد.

مصلح آبادی تاکید کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی و تداوم آموزش‌های ضمن خدمت برای کارشناسان رشته‌های مختلف استان به منظور مستدل شدن کارشناسی‌ها امری ضروری است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.