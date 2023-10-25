حمیدرضا امانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اسناد مالکیت تک برگ برای واحدهای تولیدی مستقر در راستای سهولت در امر فعالیت واحدهای صنعتی به مساحت ۲۰ هکتار در شهرک صنعتی شهرستان مریوان صادر شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان ضمن قدردانی از همکاری اداره ثبت اسناد و املاک مریوان تصریح کرد: مالکان واحدهای صنعتی مریوان که دارای پروانه بهره‌برداری و پایان کار هستند، می‌توانند با مراجعه به شرکت شهرک‌های صنعتی و طی مراحل قانونی، نسبت به دریافت سند تک برگ اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت صدور اسناد تک برگ برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک و نواحی صنعتی، خاطرنشان کرد: تأمین وثیقه بانکی برای تولیدکنندگان به منظور دریافت تسهیلات و امکان رهن‌گذاری واحد تولیدی در این رابطه، امکان نقل و انتقال و جذب شریک تجاری، اعمال ارزش واقعی صنایع و افزایش، تثبیت و امنیت سرمایه‌گذاری، از مزیت‌های تفکیک و صدور سند مالکیت تک برگ به شمار می‌رود.

حمیدرضا امانی ادامه داد: با آماده‌سازی و واگذاری این اسناد به واحدهای تولیدی بهره‌بردار نسبت به تأمین بخشی از نیازهای فعالان اقتصادی پاسخ داده خواهد شد.

شهرک صنعتی مریوان دارای ۳۰ هکتار مساحت است که ۲۰ هکتار آن زمین صنعتی و دارای سند تفکیکی است. این شهرک صنعتی از امکانات زیربنایی آب، گاز، برق، تلفن و تصفیه خانه برخوردار است و ۶۹ قرارداد حق بهره برداری با سرمایه‌گذاران به مساحت ۱۶.۵ هکتار و با پیش‌بینی یک‌هزار نفر اشتغالزایی مستقیم، منعقد شده است.

شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان در چهارم اردیبهشت سال ۱۳۷۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و تاکنون به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در ۱۲ شهرک، هفت ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی زمین واگذار کرده است.