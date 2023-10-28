فعالان سیاسی خراسان جنوبی از انتخاب می گویند/راهی برای آینده بهتر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها در محافل سیاسی و در بین احزاب و گروه‌ها موضوع انتخابات پررنگ‌تر از گذشته شده است و بی شک با قطعی شدن ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس ضرورت رایزنی و گفت و گو برای افزایش مشارکت مردم بیش از قبل خود را نشان می‌دهد.

خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی چهار نماینده از چهار حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه، حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه و حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه دارد که بی شک انتخاب چهار نماینده پرتلاش و پیگیر برای تحقق خواسته‌های مردم در چهارچوب وظایف قانونی می‌تواند به رشد و توسعه استان ختم شود.

خراسان جنوبی رکورددار مشارکت در انتخابات

مردم استان خراسان جنوبی در تمامی سال‌های پس از پیروزی انقلاب حضور پر رنگی در صحنه انتخابات داشتند؛ چه در زمان ۸ سال دفاع مقدس و چه قبل یا بعد از تقسیم استان خراسان بزرگ (به سه استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی در سال ۱۳۸۳).

پس از تفکیک استان خراسان جنوبی اولین انتخاباتی که در استان برگزار شد، انتخابات نهمین دروه ریاست جمهوری در تاریخ ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۴ بود که در این انتخابات ۷۹ درصد مردم استان شرکت داشتند در حالیکه این مشارکت در کشور ۶۳ درصد بود.

مردم این استان در دهمین و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز به ترتیب ۹۱ درصد و ۸۹.۴ درصد مشارکت داشتند.

۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ هم انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که بنا به آمار مسئولان وقت استان، ۸۵.۲۲ درصد مردم خراسان جنوبی در این صحنه حماسی مشارکت داشته‌اند.

مردم خراسان جنوبی در میزان حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز رکورددار کشور بوده اند و ۷۴ درصد واجدین شرایط رای در این دوره از انتخابات شرکت کرده اند.

پس از تقسیم استان چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در استان برگزار شد که نکته قابل تأمل رتبه بالای مشارکت مردم بود.

استان خراسان جنوبی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور، مقام سوم مشارکت را کسب کرد.

دومین دوره انتخابات مجلس که در استان برگزار شد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که میزان مشارکت مردمی ۸۵ درصد بود که باز هم از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

همچنین مردم همیشه در صحنه این استان در دهمین و یازدهمین دوره انتخابات مجلس به ترتیب با مشارکت ۷۲ و ۶۶ درصد باز هم رکوردی بالاتر از میانگین کشور را به نام خود ثبت کردند.

در عمر ۱۹ ساله استان مردم خراسان جنوبی در تمامی دوره‌ها مشارکتی بیش از ۷۲ درصد داشته اند.

نقش پررنگ اصولگرایان در خراسان جنوبی

اگرچه تحلیل‌های متفاوتی از حضور اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین در دوره های مختلف انتخاباتی ارائه می شود؛ اما مردم خراسان جنوبی در اکثر انتخابات ها گزینه خود را از میان نمایندگان اصوالگرا برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و کرسی های مجلس و حتی در انتخابات های شورای اسلامی شهر و روستا برگزیده اند.

در انتخابات مجلس دهم از چهار کرسی در اختیار خراسان جنوبی مردم هر چهار نماینده خود را از میان اصولگرایان برگزیدند.

همچنین در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بازهم ترکیب انتخاب مردم از میان اصولگرایان بود و چهار نماینده اصولگرا راهی مجلس شدند.

در دوازدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری اگر چه حسن روحانی رئیس جمهور منتخب بود اما مردم خراسان جنوبی بازهم رای خود را در سبد اصولگرایان انداخته بودند.

در سیزدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز ۸۶ درصد مردم به رئیس جمهور منتخب آیت الله سید ابراهیم رئیسی رای داده بودند.

یکی از گروه‌هایی که می‌توانند در افزایش مشارکت مردم و انتخاب اصلح آنان نقش آفرین باشد فعالان سیاسی هستند که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در انتخاب مردم تأثیرگذارند. در این راستا به سراغ برخی از فعالان سیاسی خراسان جنوبی رفتیم و از آنها درباره راهکارهای افزایش مشارکت مردم، انتظار جامعه از وکلایشان در مجلس سوال کردیم.

انقلاب حق انتخاب را از پهلوی به مردم منتقل کرد

حجت‌الاسلام محسن مشرفی، رئیس شورای ائتلاف وحدت نیروهای انقلاب در خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره بایسته‌های افزایش مشارکت مردم استان در انتخابات مجلس اظهار کرد: انقلاب اسلامی حق انتخاب را از پهلوی گرفت و به مردم داد که اگر این نکته را به خوبی برای مردم تبیین کنیم بی شک تمایل آنان برای مشارکت در انتخاب افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه البته مردم نیز باید در انتخاب دقت کنند، گفت: در یک مثال ما کلید خانه خود را به دست هر کسی نمی‌دهیم پس چگونه می‌خواهیم کلید سرنوشت یک ملت را بدون تحقیق و پرسش و تحقیق به دست کسی در قالب نماینده مجلس بدهیم پس در این زمینه باید دقت کنیم.

رئیس شورای ائتلاف وحدت نیروهای انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی در پاسخ به این سوال که مهمترین انتظار مردم استان از نماینده مجلس چیست، یادآور شد: مردم از نماینده مجلس به طور خلاصه حل مشکلاتشان در چهارچوب قوانین را می‌خواهند.

مجلس فعلی در راستای رفع مشکلات تلاش کرده است

مشرفی با بیان اینکه مجلس فعلی تا حد زیادی در این زمینه تلاش کرده و بر آرمان‌های انقلاب نیز تأکید داشته است، گفت: از این نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر این مجلس نام مجلس انقلابی را گذاشته‌اند.

وی بیان‌کرد: امیدواریم بتوانیم در مسیر رفع مشکلات مردم و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی قدم برداریم.

حسن خسروی، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر می‌خواهیم افزایش مشارکت مردم استان در انتخابات مجلس را داشته باشیم باید در قالب جهاد تبیین خدمات نظام و دولت را برای مردم بیان کنیم.

وی با تأکید بر اینکه فواید شرکت در انتخابات را برای مردم و به ویژه جوان‌ترها تبیین کنیم، گفت: شرکت در انتخابات علاوه بر اینکه حق ما محسوب می‌شود، تکلیف ما در قبال انقلاب و کشور و سرنوشت جامعه است.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی ادامه داد: باید تبیین کنیم که قبل از انقلاب از نظر رتبه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و … کجا بودیم و اکنون در چه شرایطی هستیم.

این فعال سیاسی در خراسان جنوبی یادآور شد: خیلی از افراد مسن دوران رژیم پهلوی را به یاد دارند که مردم اصلاً متوجه نمی‌شدند که چه کسی وکیل و نماینده مجلس شد.

انتظار مردم از نماینده حل مشکلات در چارچوب قانون است

خسروی در پاسخ به این سوال که مهمترین انتظار مردم استان از نماینده مجلس چیست، اظهار کرد: بخشی از انتظار مردم این است که نمایندگان تا حدی مشکلات حوزه انتخابیه را از نظر عمرانی و زیرساختی و … را برطرف کند.

وی افزود: البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که وظیفه اصلی نماینده نه کار اجرایی که امانتداری در وضع قوانین است و او باید پیگیر قوانین به نفع مردم و وظایف نظارتی خود باشد.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: به نظرم اینکه نماینده مشکلات مردم در حوزه اجرا را پیگیری کند باید در حد متعارف و به دور از افراط و تفریط باشد که این مهم نیز با همکاری دولت صورت گیرد.

علی ناصری، فرماندار بیرجند در دولت دوازدهم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به اعتقاد من یکی از مواردی که می‌تواند حضور مردم در انتخابات را افزایش دهد این است که در بین نامزدهای انتخاباتی همه سلایق سیاسی حضور داشته باشند.

حضور همه سلایق در بین نامزدها موجب افزایش مشارکت مردم می‌شود

وی بیان‌کرد: بی‌شک اگر مردم در بین نامزدهای انتخاباتی افرادی را نزدیک به سلایق خود پیدا کنند با انگیزه بیشتری در انتخابات مجلس مشارکت خواهند داشت که این موضوع از اهمیت بسیار فوق العاده‌ای برخوردار است.

این فعال سیاسی استان ادامه داد: نکته دیگری که در افزایش مشارکت مردم نقش آفرین است شرایط روز به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی چون تورم است و هر چه این مشکلات کاهش پیدا کند بی شک تمایل به مشارکت در انتخابات در بخش‌هایی از مردم افزایش می‌یابد.

ناصری در پاسخ به این سوال که مهمترین انتظار مردم استان از نماینده مجلس چیست، یادآور شد: طبیعی است که مهمترین خواست مردم از یک نماینده این است که وظیفه قانونگذاری و نظارتی خود را به ویژه در مورد مسائل مرتبط با مشکلات مردم به درستی انجام دهد.

وی با بیان اینکه عملکردها پیش روی مردم است، گفت: مردم انتظار دارند که اگر به فرض در موضوعی چون بازار خودرو با مشکل رو به رو هستیم و بخشی از این مشکل به واسطه خلاء قانونی رخ داده است نمایندگان این موضوع را مرتفع کنند.

آخرین خبرها از ثبت نام نامزدها در خراسان جنوبی

موسی سلیمی، دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی درباره آخرین وضعیت ثبت نامی نامزدهای مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه استان بیان کرد: آمار داوطلبان متقاضی حضور در رقابت انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خراسان جنوبی به ۲۴۵ نفر رسیده است.

وی افزود: ثبت نام نهایی از داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۷ مهرماه آغاز شده و تا سوم آبان ماه ادامه داشته است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی تصریح کرد: روز اول ۸ نفر، روز دوم ۳ نفر، روز سوم ۱۵ نفر، روز چهارم ۱۸ نفر، روز پنجم ۴۵ نفر، روز ششم ۷۶ نفر و روز هفتم ۸۰ نفر، ثبت نام خود را نهایی کرده‌اند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ادامه داد: ۲۲۴ نفر از متقاضیان مرد و ۲۱ نفر زن هستند.

سلیمی با بیان اینکه گروه‌های سنی ۳۶ تا ۴۵ سال بیشترین آمار ثبت نامی ها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: تعداد ۴۷ نفر و حدود ۱۹ درصد از این ۲۴۵ نفر، ۳۶ تا ۴۰ سال و ۴۶ نفر حدود ۱۹ درصد نیز بین ۴۱ تا ۴۵ سال سن دارند.

وی با اشاره به اینکه گروه سنی ۴۶ تا ۵۰ سال با آمار ۳۷ نفری و حدود ۱۵ درصد متقاضیان در رده بعدی قرار گرفته است گفت: رده‌های سنی ۳۰ تا ۳۵ ساله‌ها با ۳۳ نفر و حدود ۱۴ درصد، ۵۱ تا ۵۵ ساله‌ها با ۳۳ نفر و حدود ۱۴ درصد و ۵۶ تا ۶۰ ساله‌ها با ۳۲ نفر و حدود ۱۳ درصد در جایگاه‌های بعدی می‌باشند.

به گفته وی ۶۱ تا ۶۵ ساله‌ها با ۶ نفر حدود ۲ درصد و ۶۶ تا ۷۰ ساله‌ها هم با ۱۰ نفر حدود ۴ درصد متقاضیان را شامل می‌شوند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی با ذکر این نکته که در رده سنی ۷۱ تا ۷۵ سال، فقط یک نفر ثبت نام کرده، گفت: همچنان بیشترین آمار ثبت نام کننده ها، مربوط به حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف است.

امید آنکه در اسفند ۱۴۰۲ همه پرشور و با انگیزه و آگاهی کافی گام مهم دیگری برای کشور و استان زرخیز خودمان برداشته و نمایندگانی پرتلاش، اصلح و دلسوز برای کشور را به مجلس بفرستیم.