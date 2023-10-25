به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رهنما، رییس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی تخصصی هواشناسی جاده‌ای که در مرکز توسعه آموزش، مطالعات و نوآوری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شد، گفت: کریدور هوشمند هواشناسی جاده‌ای با مشارکت مرکز توسعه آموزش، مطالعات و نوآوری برای اولین بار در کشور راه اندازی می‌شود.

رییس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور با تاکید بر همکاری‌های مشترک بین پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و مرکز توسعه آموزش، مطالعات و نوآوری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از راه اندازی یک کریدور هوشمند هواشناسی جاده‌ای برای اولین بار در آینده نزدیک در محور فیروزکوه با همکاری مرکز توسعه آموزش، مطالعات و نوآوری خبر داد.



وی همچنین در خصوص همکاری مشترک با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای افزود: از جمله پروژه‌های در دست اقدام با مرکز توسعه آموزش، مطالعات و نوآوری سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه پیش بینی نقطه‌ای شبکه حمل و نقل جاده‌ای و نیز پروژه سامانه هشدار سیل پل‌های مهم جاده‌های استان‌های لرستان و خوزستان است..

شایان ذکر است، کارگاه آموزشی تخصصی هواشناسی جاده‌ای ویژه کارشناسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور پس از سه روز با برگزاری مراسم اختتامیه ای و سخنرانی مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و حمزه ذاکری رئیس مرکز توسعه آموزش، مطالعات و نوآوری در حضور جمعی از مدیران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به کار خود پایان داد.