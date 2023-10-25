پرچمدار ایران فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در روز سوم و پایانی مسابقات پاراجودو بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، وحید نوری پرچمدار کاروان ایران در وزن ۹۰+ کلاس J2 به روی تاتامی رفت. ️

حریف او در این مرحله «گوانگ گئون چوی» از کره جنوبی بود اما او بر روی تاتامی حاضر نشد تا ملی‌پوش کشورمان بدون آنکه مبارزه کرده باشد، به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

در مرحله نیمه نهایی وحید نوری قهرمان پارالمپیک توکیو به مصاف «یرلان کانکیف» از قزاقستان رفت و با علمکردی مقتدرانه این حریف را ایپون کرد و راهی فینال شد.

فینال این وزن بعد از ظهر امروز برگزار می‌شود.