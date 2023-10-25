  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

پرچمدار ایران فینالیست شد

پرچمدار ایران فینالیست شد

وحید نوری با غلبه بر نماینده قزاقستان به مرحله نهایی رقابت‌های پارا جودو صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در روز سوم و پایانی مسابقات پاراجودو بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، وحید نوری پرچمدار کاروان ایران در وزن ۹۰+ کلاس J2 به روی تاتامی رفت. ️

حریف او در این مرحله «گوانگ گئون چوی» از کره جنوبی بود اما او بر روی تاتامی حاضر نشد تا ملی‌پوش کشورمان بدون آنکه مبارزه کرده باشد، به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

در مرحله نیمه نهایی وحید نوری قهرمان پارالمپیک توکیو به مصاف «یرلان کانکیف» از قزاقستان رفت و با علمکردی مقتدرانه این حریف را ایپون کرد و راهی فینال شد.

فینال این وزن بعد از ظهر امروز برگزار می‌شود.

کد مطلب 5921138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها