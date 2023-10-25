علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شب گذشته وقوع یک تصادف زنجیره‌ای به هلال‌احمر استان سمنان گزارش شد، ابراز کرد: این حادثه میان اتوبوس، کامیون و خاور در محور سرخه_سمنان به وقوع پیوست.

وی ضمن بیان اینکه است حادثه تا این لحظه فوتی نداشته است، افزود: تصادف زنجیره‌ای منجر به مصدومیت ۳۰ نفر شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه اقدامات اولیه درمانی بلافاصله روی مصدومان انجام شد، ابراز داشت: یک مصدوم توسط هلال احمر و ۲۹ نفر مابقی توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

باغبان در ادامه اضافه کرد: خستگی، خواب آلودگی و عدم توجه به جلو منجر به وقوع اینگونه حوادث تلخ می‌شود لذا برای پیشگیری رانندگان را به رعایت موارد فوق دعوت می‌کنیم.