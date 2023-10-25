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۳ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۵

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور سرخه_سمنان/ ۳۰ نفر مصدوم شدند

وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور سرخه_سمنان/ ۳۰ نفر مصدوم شدند

سمنان_ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه شب گذشته تصادف زنجیره‌ای اتوبوس، خاور و کامیون در محور سرخه_سمنان حادثه آفرید، گفت: این سانحه رانندگی ۳۰ مصدوم برجای گذاشت.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شب گذشته وقوع یک تصادف زنجیره‌ای به هلال‌احمر استان سمنان گزارش شد، ابراز کرد: این حادثه میان اتوبوس، کامیون و خاور در محور سرخه_سمنان به وقوع پیوست.

وی ضمن بیان اینکه است حادثه تا این لحظه فوتی نداشته است، افزود: تصادف زنجیره‌ای منجر به مصدومیت ۳۰ نفر شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه اقدامات اولیه درمانی بلافاصله روی مصدومان انجام شد، ابراز داشت: یک مصدوم توسط هلال احمر و ۲۹ نفر مابقی توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

باغبان در ادامه اضافه کرد: خستگی، خواب آلودگی و عدم توجه به جلو منجر به وقوع اینگونه حوادث تلخ می‌شود لذا برای پیشگیری رانندگان را به رعایت موارد فوق دعوت می‌کنیم.

کد مطلب 5921142

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