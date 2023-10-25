رقابت ۴ تیم آمل در لیگ برتر/ ورزش بانوان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم جمشیدپناه سه شنبه شب در نشست خبری باشگاه صنایع آشامیدنی نوا با اصحاب رسانه که در خصوص حضور تیم فوتسال نوا در سوپر لیگ فوتسال بانوان کشور در شرکت فولادین ذوب برگزار شد، گفت: شرکت فذا همیشه سعی می‌کند در حوزه فرهنگی و ورزشی اثر گذار باشد و حضور تیم فوتسال نوا نشان توجه این شرکت به ورزش بانوان دارد که باید تشکر کرد.

وی با بیان اینکه ۴ تیم از آمل در لیگ برتر حضور دارند، خاطرنشان کرد: سه تیم نیز در لیگ دسته یک حضور دارند و تیم فوتسال بانوان نوا که در سوپرلیگ حضور دارد.

مرتضی روشن، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی نوا با اشاره به افتخار افرینی این تیم در قهرمانی لیگ برتر گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی فولادین ذوب آمل که زیر مجموعه هلدینگ بزرگ فذا است، توانست افتخارات بزرگی در حوزه ورزشی برای استان مازندران و آمل کسب کند، کسب عنوان قهرمانی در کشتی فرنگی، نایب قهرمانی در کشتی آزاد و نایب قهرمانی در حوزه وزنه برداری از افتخاراتی بود که توانستیم با کمک و حمایت‌های مسئولین کسب کنیم.

ورزش بانوان مغفول مانده است

وی با بیان اینکه وزش بانوان مغفول مانده است، عنوان کرد: استاندار مازندران سال گذشته در بازدیدی که از شرکت فولادین ذوب داشتند، فوتسال بانوان را مورد تاکید قرار دادند؛ چرا که در حوزه بانوان متأسفانه از فقر فراوانی بهره مند هستیم و این توصیه نشان دهند ذکاوت استاندار بوده است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی نوا ادامه داد: برای اولین بار در استان مازندران تیم فوتسال بانوان نوا توانست مقام قهرمانی در لیگ برتر را کسب کند که این افتخار بزرگی برای استان و شهرستان آمل بوده است.

ایجاد آکادمی تخصصی

وی از ایجاد آکادمی تخصصی ورزشی خبر داد و اظهار کرد: به دنبال ایجاد یک آکادمی تخصصی و حرفه‌ای ورزشی خصوصاً در حوزه فوتسال، کشتی، والیبال، وزنه برداری، فوتبال و بسکتبال هستیم.

روشن از قول مساعد استاندار مازندران برای دادن زمین این آکادمی اشاره کرد و افزود: استان مازندران در این حوزه مغفول مانده شده و هیچ سرمایه گذاری ورود پیدا نکرده است، با هیأت مدیره فولادین ذوب آمل مذاکره کردیم.

وی با تاکید اینکه هدف ما قهرمانی است، خاطرنشان کرد: بعد از قهرمانی در لیگ برتر برای سوپرلیگ برنامه ریزی کردیم و انتظار ما این است که نتیجه خوبی بگیریم.

بابک بهمنی، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولادین ذوب آمل در ادامه گفت: تیم صنایع اشامیدنی نوا در لیگ برتر فوتسال بانوان مقتدرانه قهرمان شدند و امسال نیز با حمایت مجموعه فولادین ذوب در سوپر لیگ ثبت قرارداد و نقل و انتقالات انجام شد با سرمربی و ۱۱ فوتسالیست‌های فصل گذشته توانستیم قرارداد انجام دهیم.

وی تیم را در وضعیت خوبی خواند و اظهار کرد: چندین هفته است زیر نظر مربی تمرینات خود را ادامه می‌دادند و با تاکید مدیرکل و استاندار توانستیم با مدیران ارشد مجموعه راهزنی انجام دهیم و خبر خوب برای حضور در سوپرلیگ را به همشهریان و هم استانی‌های عزیز دهیم.