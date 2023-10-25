به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۳ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای گلسار، هشتگرد و نظرآباد به ترتیب ۹۸، ۱۰۶ و ۸۹ است که بر این مبنا کیفیت هوای گلسار در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و دو شهر دیگر در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.