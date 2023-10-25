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۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۱

معاون استاندار سیستان و بلوچستان؛

تنبلی عامل اجرا نشدن مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است

تنبلی عامل اجرا نشدن مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است

زاهدان- معاون استاندار سیستان و بلوچستان، گفت: تنبلی پاره‌ای ازمسئولان عامل اجرا نشدن مصوبات دهه ۸۰ سفر رهبرمعظم انقلاب به سیستان وبلوچستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شریفی شامگاه سه شنبه، در نشست شورای اجتماعی سیستان و بلوچستان که با حضور اعضا در محل استانداری برگزار شد، افزود: کارهای بزرگی در استان در حال انجام است که این پروژه‌ها و اقدامات مسئولان باید رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: نگاه علمی در بعد مردمی سازی بدین معنی است که با اشراف به نظام مسائل باید نسخه‌ای جداگانه برای هر یک از مشکلات داد.

وی تصریح کرد: باید با برگزاری جلسات مستمر، اتفاقات خاصی در سطح استان ایجاد شود و لایه‌های اجتماعی متناسب با این برنامه ریزی ها سازمان دهی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: باید استان را یکپارچه ببینیم چرا که این ضلع ضلع کردن استان به مثابه سم کشنده است.

شریفی تاکید کرد: حل معضلات و مشکلات مردم، وظیفه ما مسئولان است و هر یک از مسئولان که دی این موضوع نا توانند، باید جای خود را به یک فرد توانمند بدهند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که موجب شد مصوبات دهه ۸۰ اجرا نشود تنبلی پاره‌ای از مسئولان بود که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مردم سیستان و بلوچستان به آن اشاره کردند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های خوبی در استان داریم که باید برای توسعه همه جانبه منطقه از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کنیم.

کد مطلب 5921148

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