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۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۹

فرماندار دشتی:

تعداد ثبت‌نام کنندگان انتخابات در دشتی و تنگستان به ۳۸ نفر رسید

تعداد ثبت‌نام کنندگان انتخابات در دشتی و تنگستان به ۳۸ نفر رسید

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: تعداد ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان به ۳۸ نفر رسید.

علی بحرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان روز ششم ثبت‌نام نهایی داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان، ۳۸ نفر داوطلب ثبت‌نام خود را قطعی کرده‌اند که از این تعداد، ۳۶ نفر مرد و ۲ نفر نیز زن هستند.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان با بیان اینکه بیشترین ترکیب سنی بین ۳۵ تا ۴۰ سال هستند، افزود: ۷۶ درصد داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند.

فرماندار دشتی افزود: پس از ثبت نام داوطلبان، کار هیأت‌های اجرایی و نظارتی برای بررسی صلاحیت‌ها آغاز می‌شود.

انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و دوره ششم مجلس خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 5921156

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