به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف سه‌شنبه‌شب در آئین تجلیل از موکب‌داران و خادمان زائران اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: ۱۶۶ موکب در داخل استان بوشهر، مرز شلمچه و نقاط مختلف مسیر تردد زائرین در عراق مستقر شد و خدمات‌رسانی کردند.

وی با بیان اینکه کمیته ۱۶ گانه ستاد اربعین نقش ویژه‌ای داشتند افزود: موکب‌داران به زائران ۵ استان و ۲ کشور خدمات‌رسانی کردند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر اضافه کرد: موکب‌داران در شبانه‌روز ۹۵ هزار و ۵۰۰ اسکان و ۸۲۴ هزار و ۶۰۰ در ۵ وعده غذایی پذیرایی کردند.