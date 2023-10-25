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۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۴

در اربعین امسال؛

موکب‌های استان بوشهر ۸۲۴ هزار وعده غذایی ارائه کردند

موکب‌های استان بوشهر ۸۲۴ هزار وعده غذایی ارائه کردند

بوشهر- رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان بوشهر گفت: در اربعین امسال موکب های استان بوشهر ۸۲۴ هزار وعده غذایی ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف سه‌شنبه‌شب در آئین تجلیل از موکب‌داران و خادمان زائران اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: ۱۶۶ موکب در داخل استان بوشهر، مرز شلمچه و نقاط مختلف مسیر تردد زائرین در عراق مستقر شد و خدمات‌رسانی کردند.

وی با بیان اینکه کمیته ۱۶ گانه ستاد اربعین نقش ویژه‌ای داشتند افزود: موکب‌داران به زائران ۵ استان و ۲ کشور خدمات‌رسانی کردند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر اضافه کرد: موکب‌داران در شبانه‌روز ۹۵ هزار و ۵۰۰ اسکان و ۸۲۴ هزار و ۶۰۰ در ۵ وعده غذایی پذیرایی کردند.

کد مطلب 5921164

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    نظرات

    • US ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      از بندگان خدایی که در خاک و خونن مثل برگ میریزن دادشان به جایی نمیرسه فریادرسی جز خدا ندارن آب و غذا و برق و گاز و دارویی ندارن ، مرگ و زیر آوار درد و بی غذایی، به حرمت اباعبدالله رسیدگی کنین یاعلی

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