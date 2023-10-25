سفیر جدید ایران در ترکمنستان با امیرعبداللهیان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مجتبی روزبهانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در آستانه عزیمت به محل مأموریت، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و ضمن ارائه گزارشی از حوزه مأموریت خود، برنامه‌های پیش رو در زمینه توسعه و ارتقا همکاری‌های کشورمان با ترکمنستان را تشریح کرد.

امیرعبداللهیان نیز در این دیدار جایگاه ترکمنستان را در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران برجسته دانست و بر اراده راسخ دولت مبنی بر گسترش مناسبات دو کشور و تعمیق همکاری‌های فیمابین در تمامی ابعاد تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین ضمن اشاره به اصل احترام و سودمندی متقابل در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، پیگیری اجرای توافقات و تفاهمات میان سران دو کشور در سال‌های اخیر را دارای اولویت ویژه برشمرد.

روزبهانی که به عنوان نهمین سفیر کشورمان در ترکمنستان منصوب گردیده، پیش از این در سمت‌های معاون و رئیس ادارات مشترک المنافع و آسیای غربی، معاون مدیر کل غرب آسیا، مدیر کل رسانه‌های خارجی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فیلیپین و قرقیزستان خدمت کرده است.