به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در اجلاس مقدماتی احزاب جهان اسلام که با میزبانی حزب موتلفه اسلامی در مرکز مطالعات وزارت خارجه برگزار شده بود، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با مثبت ارزیابی کردن این نشست گفت: امیدواریم این اجلاس به انسجام اسلامی متنهی شود. علیرغم تلاش های قدرتهای بزرگ در 100 ساله پایانی هزاره دوم برای حذف دین از صحنه اجتماع و توسعه رنسانس ضد دینی به همه ملت ها با یاری خداوند و رهبران بیداری اسلامی شعار عدالت محوری، آزادی طلبی و محور ورزی را فریاد کردند و نهضت های اسلامی در جای جای کشورهای اسلامی به وقوع پیوست.

باهنر افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای پایانی قرن بیستم زلزله ای در جهان اسلام ایجاد کرد و باعث شد که مسلمانان با هویت پر افتخار خود آشنا شوند.

وی تصریح کرد: قدرتهای بزرگ به مدت یک قرن با دو مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم بر جهان چنبره زده بودند اما بیداری جهان اسلام خواب های خیالی آنها را بر هم زد ولی سکولارها هنوز شکست خود را قبول ندارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اسلام ستیزی، توهین های زنجیره ای به مقدسات اسلامی را مهمترین توطئه مخالفان اسلام در جهان توصیف کرد و گفت: این توطئه ها مردم کشورهای اسلامی را متحد خواهد کرد.

باهنر اضافه کرد: احزاب از قویترین نهادهای مدنی هستند که باید مطالبات مردمی را دسته جمعی و جمع آوری و اولویت بندی کنند. احزاب اگر در قدرت هم نباشد به عنوان اقلیت باید به عنوان رسا ترین فریاد جمهور مطالبات مردم را به گوش حاکمیت برساند.

وی اظهار داشت: همگرایی احزاب اسلامی در تبیین احکام اسلامی و هویت دینی مهمترین وظیفه ماست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر سقوط مستکبران در قرن حاضر گفت: دیدیم که مارکسیسم در هم شکست و نشانه های نابودی و اضمحلال لیبرالیسم هم به وضوح دیده می شود.

باهنر عدالتخواهی را بلندترین فریاد اسلام توصیف کرد و گفت: عدالت پرچمی است که هر انسانی با هر آئینی جذب آن می شود.

وی گفت: حزب تنها با تکیه بر آراء مردم می تواند مقتدر بنماند و برای حفظ اقتدار خود باید هدف خود را خدمت به مردم قرار دهد.

نایب رئیس مجلس خواهان قرار گرفتن عدالت به عنوان محور اصلی فعالیت احزاب اسلامی در سراسر جهان اسلام شد.

باهنر مهمترین آسیب فعالیت احزاب را دور شدن از عدالت و ترجیح منافع فردی به مصالح جمعی توصیف کرد.

به گزارش مهر، باهنر در بخشی از سخنان خود پیشنهاد کرد پژوهشگاه بین المللی اسلامی با همکاری احزاب اسلامی تشکیل شود.

وی افزود: نظام جمهور اسلامی از ابتدای تاسیس خود همه تلاش خود را کرده است که همه اختیار را به مردم بدهد تنها 50 روز بعد از پیروزی انقلاب مردم با 98 درصد آرای خود را نظام حاکم را جمهوری اسلامی انتخاب کردند.

نایب رئیس مجلس در ادامه سخنان خود تجربه حزب جمهوری اسلامی را موفق ارزیابی کرد و گفت: این حزب نقش مهمی در جذب نخبگان جامعه داشت و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی جزو چهره های برجسته این حزب بودند.