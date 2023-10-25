به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حکیمی صبح چهارشنبه در دیدار اعضای نظام مهندسی با مدیرکل مسکن و راه سازی استان سمنان به میزبانی نظام مهندسی بیان کرد: استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت و سازهای استان به عنوان یک الزام قانونی به اهتمام هیأت مدیره دوره نهم و مشارکت حوزه معاون عمرانی و مدیران کل راه و شهرسازی اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه همه فعالیت‌های اجرایی در پروژه‌های ساختمانی می‌بایست از طریق مجریان و سرپرستان کارگاه صورت پذیرد، بیان کرد: هم اکنون ۴۲۰ نفر از مهندسان عضو سازمان استان در مباحث کنترلی با نظام مهندسی همکاری دارند و تمامی ساختمان‌ها حتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن با نظارت مهندسین و مدیریت سرپرستان کارگاه مشغول به فعالیت می‌باشند.

دبیر کمیسیون رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور در این نشست با اعلام آمادگی و همکاری در خصوص طراحی‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین و اجرا و سایر موارد پروژه یک هزار واحدی دامغان بیان کرد: در پروژه احداث ۳۴ هزار واحد شهر جدید ایوان‌کی رویکرد مسئولان نیازمندی به رعایت فناوری‌های نوین و بهره برداری بهینه از انرژی به عنوان الزامات قانونی است.

حکیمی افزود: با توجه به الزامات قانونی درج شده در مبحث ۱۱ مقررات ملی صنعت ساختمان آمادگی از طرف این سازمان وجود دارد تا آموزش‌های لازم در خصوص اجرایی شدن مبحث ۱۱ به طور ویژه به سازندگان شهر جدید ایوانکی صورت پذیرد.