امیر حسن زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تشکیل قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه استان کرمان، گفت: مهارت‌آموزی سربازان برای کشور یک موضوع راهبردی است و باید با جدیت پیگیری شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمان ضمن اشاره به این نکته که مهارت آموزی سربازان باید براساس زیست‌بوم و نیاز استان انجام شود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری ایمیدرو دوره‌های آموزشی مهارت‌آموزی کاربردی و منجر به اشتغال‌زایی در استان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی حتماً باید به تولید و اشتغالزایی ختم شود، عنوان کرد: یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مجموع پول اختصاص داده شده به استان کرمان برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ است که از مجموع این مبلغ دو درصد برای مهارت‌آموزی سربازان وظیفه اختصاص دارد.