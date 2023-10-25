  1. استانها
  2. کرمان
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان تاکید کرد؛

لزوم آموزش‌های کاربردی سربازان وظیفه در استان کرمان

لزوم آموزش‌های کاربردی سربازان وظیفه در استان کرمان

کرمان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: آموزش‌های کاربردی سربازان وظیفه استان کرمان اهمیت زیادی دارد و این مهارت‌آموزی باید براساس زیست‌بوم و نیاز استان انجام شود.

امیر حسن زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تشکیل قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه استان کرمان، گفت: مهارت‌آموزی سربازان برای کشور یک موضوع راهبردی است و باید با جدیت پیگیری شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمان ضمن اشاره به این نکته که مهارت آموزی سربازان باید براساس زیست‌بوم و نیاز استان انجام شود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری ایمیدرو دوره‌های آموزشی مهارت‌آموزی کاربردی و منجر به اشتغال‌زایی در استان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی حتماً باید به تولید و اشتغالزایی ختم شود، عنوان کرد: یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مجموع پول اختصاص داده شده به استان کرمان برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ است که از مجموع این مبلغ دو درصد برای مهارت‌آموزی سربازان وظیفه اختصاص دارد.

کد مطلب 5921216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها