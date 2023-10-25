هوای اصفهان سالم است/ شاخص سه منطقه بر مدار قرمز آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه سوم‌آبان ماه با میانگین ۹۱ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان‌های ۲۵ آبان با ۷۵، میدان انقلاب و خیابان فرشادی با ۷۲، پارک زمزم با ۷۴، خیابان پروین اعتصامی با ۹۷، بزرگراه خرازی با ۹۶، دانشگاه صنعتی با ۸۷، خیابان رودکی با ۶۰، رهنان با ۸۱، سپاهان شهر با ۶۷، خیابان فیض با ۶۱، بولوار کاوه با ۹۳، خیابان میرزا طاهر با ۵۸ و محله ولدان با ۷۶ AQI قابل قبول است.

امروز شاخص هوا در ایستگاه زینبیه با ۱۶۴، خیابان احمدآباد با ۱۵۶ و کردآباد با ۱۵۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا در خیابان‌های استانداری و پروین اعتصامی کماکان قطع است.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۶۸، شاهین شهر با ۶۲ و مبارکه با ۷۶ AQI قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۵۷ ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.