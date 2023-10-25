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۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام خبر داد؛

اعزام اولین گروه از دانش آموزان ایلام به مناطق عملیاتی

اعزام اولین گروه از دانش آموزان ایلام به مناطق عملیاتی

ایلام-مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از اعزام اولین گروه از دانش آموزان ایلام به مناطق عملیاتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی درویشی صبح امروز چهارشنبه در آیین بدرقه دانش آموزان برای اعزام به مناطق عملیاتی راهیان نور اظهار کرد: اولین گروه از دانش آموزان استان در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی بیان کرد: امسال با برنامه ریزی صورت گرفته و هماهنگی با سپاه امیر المومنین (ع) و بسیج دانش آموزی ۷ هزار نفر از دانش آموزان استان به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

وی همچنین تصریح کرد: امروز اولین گروه از دانش آموزان به تعداد ۳۰۰ نفر از دبیرستان‌های دخترانه شهر ایلام به مناطق عملیاتی شهر مهران اعزام می‌شوند.

کد مطلب 5921233

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