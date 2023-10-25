اعزام اولین گروه از دانش آموزان ایلام به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی درویشی صبح امروز چهارشنبه در آیین بدرقه دانش آموزان برای اعزام به مناطق عملیاتی راهیان نور اظهار کرد: اولین گروه از دانش آموزان استان در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی بیان کرد: امسال با برنامه ریزی صورت گرفته و هماهنگی با سپاه امیر المومنین (ع) و بسیج دانش آموزی ۷ هزار نفر از دانش آموزان استان به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

وی همچنین تصریح کرد: امروز اولین گروه از دانش آموزان به تعداد ۳۰۰ نفر از دبیرستان‌های دخترانه شهر ایلام به مناطق عملیاتی شهر مهران اعزام می‌شوند.